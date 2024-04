“Ojalá la no unanimidad le permita al rector reflexionar sobre lo que no va bien en la U. de A.”: Jaime Restrepo El exrector y miembro del consejo superior que no optó por reelegir a John Jairo Arboleda explica su voto y habla de lo que va mal en el alma máter.

Jaime Restrepo Cuartas, de 79 años, es el representante de los exrectores en el Consejo Superior de la U. de A. FOTO: EL COLOMBIANO