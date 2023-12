En el marco de este acto simbólico, también se le rindió un reconocimiento a Andrea Echavarría, quien se ha destacado en los últimos 26 años por su resiliencia, después de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su casa en Tarazá, para llevarse a sus tres hijos y ella no lo permitiera.

“Me apuntaron con unas armas en la cabeza y me dijeron que se iban a llevar a mis hijos. Yo no lo iba a permitir y les dije que para quitármelos me tienen que matar primero a mí”, relató Echavarría. Situación que la llevó a tener que dejar su pueblo en u plazo de dos horas, sino la mataban a ella junto a sus hijos.

Y desde ese momento, cuenta esta mujer, tuvo que empezar de cero en repetidas ocasiones en lugares como Zaragoza, La Caucana e Ituango, ya que la violencia la seguía a donde iba, así que en repetidas ocasiones sufrió desplazamiento forzado.

“Yo perdí mi casa y todo, salí con una maleta para cinco personas. Lo más importante fue que salvé la vida de mis hijos”, relató Echavarría.

En la actualidad, intenta reconstruir su vida en la ciudad de Medellín, por eso ahora que fue notificada de que por fin recibiría la indemnización que tanto estaba esperando para construir sus sueños en la capital antioqueña, se llenó de profunda alegría.

“A pesar todos los sufrimientos, esta es una ayuda que hay que aprovecharla al máximo y mi pensado es construir una vivienda para mis hijos y para mí”, afirmó Andrea.