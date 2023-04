Camila llegó del campo para ser la taxista más joven de Medellín

Camila Ochoa es toda una experimentada en el manejo de un taxi y en el conocimiento del Valle de Aburrá. Destaca sobre las demás mujeres taxistas, si se tiene en cuenta que apenas tiene 20 años y llegó hace uno a Medellín, desde una vereda ubicada a una hora y media del casco urbano de Entrerríos, Norte antioqueño.

Inició desde cero en esta profesión en el carro de su hermana mayor, quien lo compró y pensó en ella pese a que su experiencia en la capital antioqueña se reducía a algunas visitas esporádicas y nunca había manejado un carro cuando recibió esta oferta. Con un poco de temor, pero con muchas ganas de progresar dijo que sí e hizo todos los trámites para tener los papeles y tomar el volante.

“Decidí venirme de la casa de mis padres de acá a la ciudad a buscar una vida diferente, a buscar qué podía hacer con mi vida con nuevos caminos. Y me resultó la oportunidad de manejar el taxi con una hermana. Y yo, bueno, si esto se me está presentando en el camino, por algo debe ser y yo lo debo aprovechar”, dijo cuando tomó la decisión de abandonar su casa, en la vereda La Candelaria, de este municipio ubicado a 55 kilómetros de Medellín.

Sin temor a nada

La valentía es una de las cualidades que más describe a esta joven taxista. Conocedora de los riesgos del oficio por lo que le relatan sus colegas, Camila se aferra a sus firmes creencias religiosas para iniciar su jornada, casi siempre, a las 9:00 de la mañana.

“Todos los días yo me encomiendo a Dios para que me proteja de todo mal y la verdad es que me ha funcionado. Nunca he tenido sustos ni tampoco inconvenientes con los pasajeros. No me han acosado ni tampoco asaltado. Lo mucho que me dicen es que yo tan bonita y tan joven cómo manejo un taxi”, relató Camila.