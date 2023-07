Insólito: Alcaldía no socializó el montaje del tablado en la 70 y comerciantes, estudiantes y adultos mayores denuncian perjuicios

Asegura Alexis Álvarez, voceros de comerciantes del sector e integrante de Asobares, que hasta la mañana de este jueves estaban convencidos de que el montaje para el escenario donde será el concierto inaugural de la Feria no pasaría de la avenida San Juan y que nadie les socializó que pensaban extenderse por la 70 ubicando la tarima en las propias narices de la entrada de Bolivariana y además dejaría prácticamente secuestrados a los comercios y a la bomba de Primax. Los planos que tenía contemplado la Alcaldía demuestran que improvisaron con el montaje del escenario.

“Imagínese lo que va a ser este sector. Hoteles al frente de toda la bulla que empezará en la tarde y se extenderá hasta la una de la mañana, durante una semana (irá desde este viernes 28 de julio hasta el 5 de agosto, el día 6 será el desmonte). La inseguridad, las afectaciones al comercio. Estamos consternados con esta decisión, nunca nos compartieron la información y no sabemos qué hacer”, dijo Álvarez.

La cosa es todavía más delicada, porque los encargados de un hogar geriátrico en el sector denunciaron que sus residentes se verán expuestos a altos riesgos contra su salud y su vida por cuenta del ruido que ocasionará este escenario permanente que tendrá eventos toda la semana. Según señalan, dos adultos mayores residentes fallecieron el año pasado por complicaciones atribuibles a la contaminación auditiva que tuvieron que padecer no solo por cuenta de los eventos públicos de este tipo sino por el funcionamiento de los negocios de rumba.

De hecho, el juzgado once administrativo oral de Medellín falló hace apenas mes y medio en favor de los residentes del sector que demandaron a la Alcaldía por la vulneración a la salud y al derecho a un ambiente sano. El juez ordenó que en 15 días máximo (es decir a comienzos de julio) tenía que efectuar todas la sanciones necesarias para evitar la propagación de ruidos o sonidos que se hallen por encima de los decibeles permitidos en la carrera 70 entre la circular segunda y tercera. Pues no solo el Distrito no cumplió con el fallo sino que les metió un tablado improvisado que les hará la vida a cuadritos durante una semana.