De acuerdo con los organizadores de esta iniciativa de la sociedad civil, los resultados que están divulgando se dan tras analizar información que la Alcaldía de Medellín ha publicado en su plan indicativo, con corte a junio de 2023, sobre temas como Buen Comienzo , Valle del software, Medellín me Cuida y Ecociudad, entre otros que, en consideración de las organizaciones, “tienen graves incumplimientos y atrasos”.

Asimismo, indicaron que identificaron “graves problemas en el Plan Indicativo para el seguimiento al Plan de Desarrollo, pues el 32% de los indicadores no tienen línea de base; hay metas del cuatrienio con valores menores a la línea de base; en muchos indicadores no se informa el universo utilizado para la medición; en las fichas metodológicas hay variables en las fórmulas de cálculo del indicador que no son descritas en su totalidad, lo que deja un vacío frente a los resultado, y hay parámetros de medición ambiguos, entre otras”.

En la activación de este lunes se trataron aspectos como la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, el incumplimiento en proyectos estratégicos como la Ciudadela Universitaria Norte o el poco avance en la construcción de ciclorrutas.