El candidato Rodolfo Correa ha defendido como bandera de su campaña a la Alcaldía que se ha estado preparando por 25 años para llegar a ser alcalde de Medellín y es uno de los 13 candidatos que asistieron al debate Gran Debate de Medellín.

“Me he preparado para no ser títere de nadie, porque cuando los títeres gobiernan, gobiernan para el titiritero, no para la ciudadanía. Hoy nos quieren hacer creer que solo hay una opción que es elegir entre los del uribismo y el quinterismo. Nosotros estamos comprometidos con darle a Medellín un gobierno para la ciudadanía, que le dé la alternativa a la ciudad”, aseguró el candidato del partido Colombia Renace.