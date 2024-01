Tras la exposición que hizo el nuevo secretario General de Medellín —Sebastián Gómez— ante el Concejo de la ciudad, uno no sabe que es más grave: que la saliente alcaldía no haya dejado un consolidado de las demandas contra el Distrito perdidas o que tampoco le haya dicho a la administración entrante cuánta plata valen estas y si ya se están pagando.

“No tengo un levantamiento de la información claro porque el secretario general Fabio García Trujillo renunció el 20 de diciembre y no me dio ese dato. No existe un consolidado de sentencias pendientes por pagar por parte del Distrito. Situación que es grave toda vez que hoy podemos estar generando intereses moratorios por no pagar sentencias o arriesgarnos a que nos embarguen cuentas o bienes por esta misma demora en pagos”, aseguró Gómez a EL COLOMBIANO.