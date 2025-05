Rescataron un perro de monte que llevaban en una caja de cartón por las calles de El Poblado

El reporte veterinario también indica que la especie no presenta lesiones evidentes o que puedan palparse, pero infortunadamente le encontraron un líquido en los pulmones, pero no se sabía bien si se trataba de sangre o de líquido inflamatorio. Por esta razón le hicieron exámenes de rayos X, cuyos resultados mostraron un radio opacidad en los pulmones, lo que quiere decir que no solo tienen aire y se determinó que tiene un cuadro clínico inicial de neumonía, por lo cual se le están realizando nebulizaciones.

Pero los problemas no terminan ahí, al animal le tomaron además muestras de MAT de leptospira, hemotrópicos, ante la sospecha de los médicos veterinarios de que hay presencia de hemoparásitos, pero también le hicieron muestras para distemper, más conocido como moquillo. Todos estos exámenes servirán para que los profesionales que lo atienden determinen con exactitud cuáles son las patologías de la especie y cuáles tratamientos son los que deben seguir.

Como si no fuera suficiente, el animal presenta una coloración oscura en los dientes, lo que podría significar una señal de sarro dental debido a la dieta inadecuada que consumió en cautiverio. En el acta del procedimiento de rescate consta que las indígenas manifestaron que solo le daban fruta, pero como es una especie omnívora, también requiere fuentes de proteína.

Personal que participó en el operativo contó que fue muy difícil la comunicación con las mujeres indígenas, debido al dialecto. Manifestaron que son provenientes de Bagadó, Chocó, y que al animal se lo habían encontrado en labores de campo mientras estaban cortando pasto y que lo convirtieron en animal de compañía.