Esto tiene aburridos y angustiados a muchos psicólogos que dicen sentirse presionados porque si no apoyan la campaña es posible que no les renueven los contratos que se vencen el 23 de septiembre próximo. Esto también ha prendido las alarmas porque podría estar poniendo en riesgo la calidad y dedicación de la atención a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos, la principal labor para la cual contratan a estos profesionales.

EL COLOMBIANO contactó a Martínez a través de WhatsApp y le hizo varias llamadas, pero no fue posible que respondiera nuestras preguntas sobre las denuncias de las que presuntamente es responsable.

Para el concejal, el hecho de que el contrato de los psicólogos se suscriba por medio de una institución privada, a la que le corresponde el 8% del contrato por su administración, dificulta las labores de los órganos de control para investigar las múltiples denuncias.

Por lo pronto, los psicólogos también se preguntan por qué sus denuncias reiteradas no llevan a que haya contundencia de los organismos de control para verificar qué está sucediendo. Este medio consultó a la Procuraduría, pero no dio respuesta sobre si había quejas oficiales sobre el tema ni de los avances de una indagación previa que abrió en febrero pasado justamente por presuntas presiones a contratistas de la Secretaría de Educación para apoyar la campaña de Corredor.

La Personería le confirmó a este medio que no tienen ni denuncias ni quejas formales sobre este tema, por lo cual no hay indagaciones ni investigaciones abiertas. Y los psicólogos se siguen quejando de la sobrecarga laboral y los niveles de estrés que están haciendo la situación insostenible. “Obvio a nadie obligan, pero si no apoyas no te renuevan el contrato. Nos piden que nos ausentemos de los colegios para ir a eventos o reuniones, hay que mover gente y empapelar la ciudad”, dijo una de las fuentes. Su testimonio lo ratifican otros que hablan de llenar con amigos y familiares los conciertos que el candidato está haciendo los fines de semana; estar a horas determinadas en lugares públicos para repartir periódicos, volantes, pegar pendones y ondear banderas.

La estrategia es tomarse puntos estratégicos como las afueras de las estaciones del sistema Metro, los parques principales y sus alrededores, y las vías centrales. Las jornadas comienzan desde las 5:30 a.m. y pueden llegar hasta las 8:00 p.m., además, tienen metas como entregar 2.400 periódicos en cada comuna en dos horas y media. Asimismo, a los psicólogos los incluyeron en grupos de WhatsApp según las comunas donde están sus colegios, para darles las instrucciones de campaña.

A su vez, también crearon grupos públicos en los que cada grupo de profesionales debe ingresar amigos, conocidos y familiares para que se transmitan videos, fotos y otras informaciones sobre la campaña de Corredor.

“Esto ha generado angustia, todo el día están escribiendo, que reuniones, que dónde están, que a dónde llegan. Nos tienen divididos por grupos para repartir en la mañana y en la tarde”, dijo otra fuente. La última reunión citada fue justo para hoy, de carácter urgente, a las 3:30 p. m., para tomar decisiones finales, les dijeron.