Tras casi dos horas en la junta extraordinaria citada este viernes en el Hospital General de Medellín (HGM), el alcalde Federico Gutiérrez anunció las conclusiones y aseguró que a partir de este viernes se arrancará un plan de choque que permita superar la crítica situación por la que atraviesa esta institución de salud pública, la más importante de la ciudad y del departamento, que además asume carga de Córdoba y Chocó.

Entre las acciones que se incluyen en dicho plan de choque se dará prioridad a subsanar los retrasos en el pago de los salarios que se les deben a trabajadores tercerizados, entre personal médico, especialistas y cargos asistenciales, con quienes la deuda asciende a los $9.400 millones, por concepto de los meses de octubre, noviembre y diciembre, afirmó el alcalde.

El segundo punto en importancia es desatrasar también los pagos a proveedores, a quienes se les deberían $24.000 millones, de modo que se pueda garantizar la consecución de insumos necesarios para atender a los pacientes. Esto, ante la escasez que ha denunciado hace semanas el personal médico: han dicho que no tienen elementos de laboratorio y otras áreas, que faltan algunos medicamentos y que hasta los pacientes deben llevar papel higiénico porque no hay. A esto se suma que han tenido que trasladar pacientes a otros centros asistenciales porque no tienen cómo atenderlos.