El misterio rodea la desaparición de Juan Camilo Álvarez Lambraño, un profesor de la escuela de fútbol FC Westchester, de Itagüí, de quien no se tiene ninguna noticia hace un mes. El pasado 1 de noviembre, su padre salió un rato a la iglesia y cuando llegó a la casa de ambos, ubicada en Buenos Aires, comuna 9 de Medellín, se dio cuenta de que su hijo no estaba.

“Han mirado unas cámaras cercanas a la casa de él, por una estación del Tranvía de Ayacucho. Pero nos han dicho que en ningún video se ve pasar. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a los videos para saber si es él o no, ni en compañía de la Policía hemos podido ver esos videos. Nos han dicho que es porque no hay indicios de que sea una desaparición forzada”, expresa la hermana y lamenta que tanta incertidumbre se alimente de la impotencia de ver agotarse los lugares dónde buscar y sentir el tiempo en contra.

Lo más difícil es cuando se enfrentan a una angustia no menor a la de la incertidumbre por la desaparición: la llegada de cuerpos sin identificar a Medicina Legal. Uno podría ser el de Juan Camilo; ninguno lo ha sido. Guardan la esperanza de que está vivo y lo siguen buscando sin descanso. Las autoridades también, pero no hay avances, opina Luisa Fernanda.

Los casos están conectados por familias que sufren en las garras de la incertidumbre, que tejen posibles historias sobre lo que pasó. Luisa Fernanda, por ejemplo, recuerda que casi una semana antes de la desaparición, Juan Camilo se había notado un poco más callado, pero negó tener algún inconveniente.

“No sabemos qué pasó, no tenemos conocimiento de que tuviera inconvenientes con alguien. Y nos dicen que en las cámaras no quedó grabado. Los vecinos dicen que no lo vieron salir. Es como si hubiera puesto un pie fuera de la casa y se lo hubiera tragado la tierra. Uno ya no sabe qué más hacer, a quién más llamar”, conluye.