En esa autenticidad de la que se precia, Paulina explica que no es cercana a Quintero: “Apoyé los proyectos de ciudad como concejal y también le dije no a muchos otros que el alcalde quiso sacar y que no beneficiaban a los medellinenses”. Es una mujer que prefiere los números, la economía, la matemática, sobre la literatura; disfruta de su hijo de 2 años y de la compañía de su esposo, un francés que por trabajo a veces pasa varias semanas por fuera del país.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

“Sentirse tranquilo con uno mismo, estar en familia. Me siento muy feliz cuando nos reunimos todos en la finca”.

¿A qué persona viva desprecia más?

“La verdad, desprecio, porque me siento asaltada en mi buena fe, a Rodolfo Hernández; voté por él en primera y segunda vuelta y me siento asaltada en mi buena fe, lo desprecio por mentiroso, por vender humo”.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de usted?

Soy una persona muy dura con los otros y conmigo misma.

¿Cuándo y dónde fue más feliz?

“Ahí tengo una dualidad, porque mi mejor época fue la universidad, pero sin lugar a dudas en este momento también me siento realizada como mujer, como mamá y como profesional”.