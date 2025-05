Pilas: estas son las calles que tendrán afectaciones por las marchas del Paro nacional en Medellín

“La alcaldía de Medellín y todo el conglomerado operará con toda normalidad. Invito a la gente de Medellín a que sigamos trabajando, a los empresarios a seguir generando empleo. No existe mejor política social que la generación de empleo”, expresó el mandatario local.

A renglón seguido, Gutiérrez advirtió que la instrucción a la Fuerza Pública para este miércoles y jueves es garantizar las movilizaciones pacíficas, pero no permitir que haya desmanes.

“Respetamos y garantizamos la protesta, si es una protesta pacífica. Lo que no aceptamos jamás es el vandalismo y la violencia. En eso la instrucción mía a la Policía es muy clara: garantizar el orden y preservar las garantías, tanto para los que protestan de forma pacífica como para los que no protestan. Aquellos que se quieran escudar en lo que es la protesta social para generar hechos de violencia, pues simplemente tendrá que actuar la Fuerza Pública. Esperamos no tener que hacerlo”, agregó Gutiérrez.

Lea además: En menos de dos semanas tres motociclistas han muerto en la Autopista Sur y la Avenida Regional

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también señaló que en el resto del departamento habrá normalidad durante los dos días de manifestaciones.

“En Antioquia habrá normalidad durante los dos días del denominado paro nacional que convoca el gobierno Petro: los estudiantes tendrán clases. Sus derechos prevalecen. La red hospitalaria estará activa en la prestación de los servicios de salud. La Gobernación de Antioquia atenderá los trámites de los antioqueños. Esperemos que el comportamiento sea ejemplar y la Fuerza Pública garantice los derechos de todos”, dijo el gobernador.

Le puede interesar, El engaño de la consulta popular: