“El Nuevo Liberalismo no se aliará con el quinterismo en Medellín”: Juan Manuel Galán

El Nuevo Liberalismo hizo cumbre en Medellín. Juan Manuel Galán estuvo en la ciudad y habló con quienes quieren aspirar a alcaldías, los concejos, la gobernación y la asamblea. Del encuentro salieron varias conclusiones, “líneas rojas” que no deben cruzar los que quieran tener el beneplácito del partido. Además de no tener procesos penales, hay otro requisito indispensable: no ser petrista ni quinterista.