Familia antioqueña pide ayuda para curar a su hija de un tumor cerebral en Estados Unidos: así puede apoyarla

Con el propósito de salvar a su hija de siete años, quien padece un cáncer que afecta su tallo cerebral, viajó este miércoles una familia antioqueña a Houston, Estados Unidos. La vida de Luisa Fernanda depende de un procedimiento de alta tecnología que es ofrecido en ese país, porque aquí en Colombia todos los esfuerzos fueron agotados.

Así lo cuenta Ana María Hernández, una amiga de la familia Correa Zea que asumió la vocería de una campaña de donación para pagar el primer envión de esta misión: costear una cita médica de 50.000 dólares en el Anderson Cancer Center, de Houston, requisito para que la menor pueda ser admitida después en el St. Jude Children’s Research Hospital, de Memphis.

“Ese es el hospital al que la queremos ingresar, pero no nos han admitido. Nos están pidiendo las patologías del cáncer. Y eso es lo que haremos hoy: hacerlas llegar para que estudien si aceptan o no a la niña”, dice Ana María. Y luego agrega: “Es que el cáncer no da espera. Está creciendo de forma alarmante. Hoy viajaron Luisa, los papás y un médico. Todavía seguimos recaudando fondos para la consulta”.