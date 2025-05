“Me ha pasado tres veces”: mujer denunció acoso sexual en vía de Medellín cuando salió a montar bicicleta

Hay indignación por la nueva denuncia sobre acoso sexual en contra de una mujer en Medellín. A través de redes sociales, Daisy López, modelo y coach nutricional, publicó un video en el que contó que mientras montaba en bicicleta un hombre en moto la tocó sin su consentimiento, en un evidente caso de vulneración a sus derechos y violencia sexual.

La mujer relató que esa era la tercera vez que le sucedía lo mismo durante la actividad deportiva que suele practicar, y habló de la vulnerabilidad que se siente al ser víctima de estos hechos de acoso callejero, uno de los problemas que las autoridades reconocen en la ciudad y sobre el que han dicho que hay subregistro.

“Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme, para abusar de mí, para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío. Y lo peor no es solo lo que me hicieron. Lo peor es que esto nos pasa a muchas... y nadie hace nada. Nadie grita, nadie corre detrás. Nadie denuncia. Y eso también es violencia”, escribió la mujer en sus redes sociales, quien invitó a toda la gente a actuar para que esto no siga siendo normalizado.



Tras conocerse la denuncia, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, recordó que el acoso callejero es una de las violencias que más se presenta en la ciudad, pero que en la línea 123 las denuncias no son tan altas y que el año pasado solo se registraron 136 casos. “Es importante que como sociedad dejemos de normalizar esta violencia, que se presenta a través de miradas sexuales, silbidos, piropos, tocamientos y exhibicionismo público”, sostuvo la funcionaria.

Este es un tema preocupante que no se denuncia como se debería. Según el Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del Distrito, además de los 136 casos de acoso sexual en calles y transporte público reportados en 2024, en lo que va de 2025 se han denunciado 36. El observatorio también consolidó las denuncias de mujeres y niñas por otros tipos de violencias en el espacio público: 889 en 2022, 1.030 en 2023, 750 en 2024 y 214 en lo corrido de 2025.