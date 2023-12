Dirán los graciosos que tener un negocio cerrado, una escuela en problemas y una casa desalojada le da un toque de realidad al Pueblito Paisa. Pero a los venteros de toda la vida y a la mayoría de los turistas y visitantes no les hace gracia encontrar parte del icónico lugar cerrado. Es como quedar con la experiencia coja, dicen.

En estos años han mandado cartas y peticiones de todo tipo pero no ha habido forma de que les paren bolas.

Tras la intervención que adelantó la Alcaldía en 2021 los comerciantes fueron sacados de la plazoleta principal para ubicarlos a un costado, bajo unas escaleras, o en la parte de atrás de la plaza, donde se suponía que la remodelación, que incluyó un nuevo mirador y una zona de picnic, haría que el flujo de personas fuera masivo. Pero no fue así.

Ante la consulta de EL COLOMBIANO al respecto, la Alcaldía dijo que averiguarían el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Aníbal Moreno, un pensionado que hace las veces de embajador voluntario de la ciudad y asume la tarea hacer los toures a los amigos y familia que visitan Medellín cada año, dice que las decisiones que se tomen sobre el mobiliario y la estructura del Pueblito no pueden tomarse a la ligera pues aunque el lugar no está cobijado por alguna figura patrimonial sí existe una carga histórica que hay que respetar. “Se supone que este es un lugar que guarda algunos valores culturales y arquitectónicos antioqueños. No hay que olvidar que el Pueblito se hizo con los marcos, las puertas, las maderas, balcones que la gente alcanzó a sacar de sus casas mientras inundaban el viejo Peñol hace más de 40 años y terminaron acá. Por eso es un tributo y hay que intentar preservarlo bien”, dice.