“Me pidieron devolver los recursos de un contrato”: exsecretaria de Salud de Medellín cuenta razones de su renuncia

La otra hipótesis tiene que ver con un contrato firmado el 15 de diciembre de 2022 entre la Secretaría de Salud y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para que este último administrara $46.244 millones destinados a la ampliación de la unidad hospitalaria de Santa Cruz. Ese monto está compuesto por $15.447 millones de recursos urbanísticos, $14.448 millones de recursos ordinarios, $591 millones de la interventoría al Hospital de Buenos Aires y $15.756 millones de vigencias futuras aprobadas en agosto. Ya en el Idea había $30.000 millones y faltaba que Hacienda girara las vigencias para completar la bolsa de recursos. Lopera dijo que un delegado de la Secretaría de Gobierno le pidió devolver toda la plata sin darle razones. Ella se negó. “Me solicitaban el retorno de unos recursos a la Alcaldía y los asesores jurídicos me dijeron que no era conveniente porque ya estaba listo el contrato”, indicó.

“Me lo solicitaron de la Secretaría de Gobierno. Tengo dos hipótesis, entré a la Secretaría como contratista desde la pandemia, fui subiendo de a poquitos desde lo logístico y operativo, toda la vacunación, después llegué a la subsecretaría de Salud Pública, la doctora Andree (Uribe) conocía mi trabajo en otros ámbitos desde hace años. Cuando ella se va, me recomiendan porque confiaban en que podía hacer un buen trabajo. Desafortunadamente una vez ella empieza su proceso con Independientes, que tuvieron una serie de debates, hubo unas dificultades donde ella no estaba de acuerdo con la ponderación de encuestas, ella se retira del proceso y yo empiezo a notar el cambio en las personas porque ya no pensaban que fuera una persona de confianza en el equipo. Adicional a eso otra serie de situaciones que fueron surgiendo, ya esos factores causaron que me solicitaran la renuncia”.

“El principal motivo fue que me solicitaron la carta de renuncia, no acostumbro a renunciar y más si me está yendo relativamente bien”.

¿Qué tipo de dificultades?

“Hubo una serie de comités donde a mí me solicitaron (...) Fue una de las presiones realmente que yo creo que decía será que estoy tomando una mala decisión. Me solicitaron el reintegro de unos recursos a la Alcaldía que ya estaban en el Idea para el proyecto de ampliación de Santa Cruz. La parte jurídica y los asesores nos habían informado que no era conveniente porque ya estaba listo el contrato y así no pasaran las vigencias, ya en el Idea no había ningún inconveniente y el fin era poder lograr ese objetivo con esa comunidad que necesita tanto el servicio”.

¿Qué sigue ahora, hará campaña con Andree Uribe?

“Estoy muy cansada, desde la pandemia no paraba. Mi familia estaba a un lado, quiero darme unas semanas de descanso. Tengo que buscar empleo para subsistir, mi hija está en la universidad. Confío fielmente en quién es la doctora Andree Uribe y realmente en el futuro pienso con seguridad apoyarla con mi convicción y con lo que pueda estar a mi alcance. No sé para ella, a nivel político, qué puedo hacer yo en su equipo, pero lógicamente me voy a poner a su disposición apenas todo mejore y esté descansada”.