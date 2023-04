Maratón de cirugías para que 100 niños y adultos vuelvan a sonreír en Medellín

Las vidas de Héctor Villegas y la doctora Anne DeLaney estaban destinadas a cruzarse desde hace unos años. Ella es la directora médica de la Misión Rotaplast que va por el mundo operando a niños y adultos de labio fisurado y paladar hendido. Él, después de haber sido uno de sus pacientes hace más de una década, es hoy un odontólogo que colabora con esta causa en el país.

Ambos se encontraron por primera vez en 2009 cuando Héctor tenía apenas 19 años y estaba cursando su quinto semestre de Odontología. Desde niño soñaba con la posibilidad de ser admitido en una cirugía por su labio fisurado. “Ya había perdido toda esperanza porque si bien estuve en tratamiento entre los 7 y los 11 años, la cirugía nunca se daba. Era muy frustrante”.

La doctora Anne llegó a Pereira con una de sus misiones médicas para atender a niños y jóvenes con estos padecimientos. Y ahí estaba Héctor, con el corazón en la mano, esperando que su caso fuera admitido. “Fue ella la que me puso el sticker verde en mi carpeta, autorizando mi cirugía. Yo no podía creerlo, no podía creerlo”, recuerda este odontólogo con especialización en ortodoncia, que aún se emociona tanto como en aquel momento.

Héctor, hoy de 33 años, es consciente de las dificultades y la exclusión que padecen quienes tienen “diferencias congénitas craneofaciales”, pese a que él tuvo una familia que lo rodeó de amor y lo motivó a salir adelante.

Juntos hacen parte del programa 100 Sonrisas, que entre el 14 y el 28 de abril realizarán igual número de procedimientos quirúrgicos a niños, jóvenes y adultos, en Medellín, bajo el auspicio del Club Rotario Medellín El Poblado, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el Hospital General de Medellín.

Alta demanda

Héctor es hoy voluntario de Rotaplast, la organización fundada en 1992 en Estados Unidos, que en sus años de labores ha atendido más de 25.000 pacientes en 26 países, entre ellos Colombia, donde ha realizado 14 misiones, de ellas 11 en Pereira, dos en Apartadó y una en Medellín, en agosto del año pasado.

“Pero fue tal la demanda de estas cirugías reconstructivas en Antioquia, que Rotaplast y nosotros como Club Rotario, decidimos impulsar una nueva misión ahora en abril para cubrir más pacientes”, cuenta José Iván Granada, miembro rotario.

Cuando el año pasado se hicieron las convocatorias se inscribieron 467 personas, aspirando a obtener uno de los 100 cupos que tenía entonces la Misión Médica de Rotaplast.

“Venimos con un grupo de entre 28 y 30 personas del sector de la salud para realizar estas cirugías reconstructivas que les cambian la vida a los pacientes, especialmente a los niños. En ellos nos enfocamos porque tiene alta posibilidad de éxito la intervención y por el impacto que causa en sus vidas”, explica la doctora DeLaney quien dirige esta misión médica de Rotaplast.

El drama de los niños es doble porque además de tener esta condición que los hace muy vulnerables a la presión social, muchas veces su familia los excluye del sistema educativo y los hace sentir diferentes a los demás, tal como lo describe Luz Marina Restrepo, integrante del Club Rotario El Poblado.

Acceder a los sistemas de salud en regiones apartadas, e incluso en las mismas zonas urbanas, muchas veces no es fácil para las familias. “De los 467 pacientes que se presentaron el año pasado, el 80% no tenía ningún tratamiento y solo el 16,3% tenía un diagnóstico prenatal”, afirma Héctor Villegas.

Ambos profesionales de la salud coinciden en asegurar que la mayoría de estos padecimientos son prevenibles, aunque entre sus causas también figuren condiciones genéticas. La exposición en la etapa gestacional a químicos, fungicidas o la deficiencia de ácido fólico o vitamina B, también están entre las múltiples causas que generan paladar hendido o labio fisurado.

“Desde las 12 semanas de gestación se puede tener un diagnóstico y lo ideal es que la cirugía se haga en los primeros meses de vida de los bebés para que el desarrollo del lenguaje no se vea afectado y se reduzcan las secuelas estéticas”, dice la doctora DeLaney.

Y agrega que el tratamiento de una persona puede costar hasta 100.000 dólares, mientras la prevención es más económica. “El suministro de ácido fólico cuesta centavos. Y si a eso se le agrega una buena dieta, seguramente habrá mucha reducción de los casos. Se sabe que en el mundo cada 2 o 3 minutos nace un niño con paladar hendido o labio fisurado”. En Colombia, 1 de cada 800 niños nacen con estas condiciones.

“Nuestra mayor satisfacción es ver cómo se transforma el rostro de nuestros pacientes y el cambio para sus vidas. Esa imagen nunca se olvida”, dice con una enorme sonrisa la doctora Anne.

Clave el apoyo institucional

El aporte voluntario de este equipo médico es posible gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Aérea, el Hospital General, el Club Rotario Medellín El Poblado y el Hogar San José. Previo a la cirugía, los pacientes son visitados en las regiones y allí se les realiza el diagnóstico y la viabilidad del procedimiento. Luego se hace el seguimiento postoperatorio y las terapias. Ahí es clave el apoyo institucional y la voluntad de los gobiernos para continuar con estos programas.