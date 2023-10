Pero eso no amilanó a la madre, quien siguió buscando opciones. Poco después se enteró que en el hospital de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos, también estaban buscando una cura. Marbis contactó a la doctora Loren Peñas y acordaron que si Alma llegaba a la ciudad podría ser candidata al tratamiento.

Al conocer el devastador diagnóstico madre e hija también hallaron una leve esperanza. En Berlín un médico investigaba una cura basada en terapia génica para restaurar el gen que causa el Nedamss. La cuestión es que el tratamiento de $150.000 dólares debía ser presencial. Aunque no sabía de dónde iba a sacar la plata hizo lo que pudo para reunir dinero pero no fue suficiente. Mientras tanto Alma era hospitalizada con más frecuencia, perdía fuerza en las piernas, la visión y la memoria le fallaban.

En estos tres años, la situación de Alma no había cambiado mucho. A los ataques epilépticos casi diarios se sumaban los dolores de cabeza y de huesos. Además, el olvido de cosas básicas se volvió constante.

“Comencé a vender tinto y a mantener un perfil bajo y hasta de las redes sociales desaparecí por el temor. Es duro dejar todo atrás porque no estés de acuerdo con un régimen como el de Maduro ”, apuntó.

Luego de hacer cuentas, la madre notó que la única opción para llegar hasta Estados Unidos era por el Darién. Por eso, el pasado 21 de julio Marbis, Alma, su otra hija Yudith y otros familiares se embarcaron en la travesía. Inicialmente llegaron a Necoclí, posteriormente tomaron la ruta de Carreto el 28 de julio en busca de Panamá por el Darién. El cruce por la inhumana selva que normalmente toma dos días les tomó cuatro. Durante el trayecto la niña no paró de convulsionar.

“Yo llevaba un bolso con más de 20 frascos de medicinas, así como la comida que al segundo día se nos acabó. Todo empeoró cuando cruzamos la Loma de la Llorona, la niña tuvo una crisis tan fuerte que quedó inconsciente, ese día me arrepentí de traerla a la selva. Cuando estaba despierta ella me decía que no podía más, que la dejará en la selva. El tercer día un río nos arrastró como por 200 metros y casi nos ahogamos. Gracias a Dios mucha gente nos ayudó en todo el camino. Le decían: ‘¡Alma tu puedes, tu eres fuerte!’”, narró la mujer.

Tras cruzar la selva fronteriza Alma debió pasar una noche recuperándose en un hospital panameño. Luego siguieron hacia Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En este último país, la familia fue retenida por la policía local la cual les exigió 150 dólares para seguir.

“México fue peor que la selva. Pasamos en balsa hasta el estado de Hidalgo y allí buscamos taxi hasta Tapachula porque no le vendían tiquetes a extranjeros. Allá fuimos secuestrados por unos hombres armados que nos pedían plata. Yo mediaba para que nos dejaran seguir, pero nada. En un momento la niña comenzó a convulsionar y ahí sí nos soltaron luego de ocho horas. De Tapachula salimos, caminando y tomando uno que otro transporte. Así duramos 15 días hasta que llegamos a Monterrey y allá volvimos a internar a Alma en el hospital porque se descompensó mucho”, narró la madre.

El 30 de agosto Alma pudo salir del hospital. El grupo esperó hasta el 6 de septiembre para embarcarse en un tren que por allí cruza. Montadas sobre sus vagones, llegaron hasta Piedras negras, cerca del cruce del Río Bravo, límite entre México y Estados Unidos.