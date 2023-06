Por ahora, entre la treintena de precandidatos a la Alcaldía parece solo haber movimientos de mecánica: cada semana aparece en escena una nueva alianza, en las calles no para la recolección de firmas y buena parte de los aspirantes espera con ansias las decisiones que tomen políticos como Federico Gutiérrez —quien sería candidato a la Alcaldía— y Luis Pérez —quien, al parecer, no se decide entre Alcaldía o Gobernación—.

Pero la mala hora del alcalde no es otra cosa que la mala hora de la ciudad. Nada más en 2022, la proporción de niños en riesgo de desnutrición crónica aumentó. Y los efectos de esta condición, dicen los expertos, son irreversibles en el crecimiento posterior. Otro dato que genera alarma es que casi una tercera parte de la población de la ciudad no puede acceder a una de las tres comidas durante el día, según Medellín Cómo Vamos.

La batalla que se está ganando —y habrá que mantenerla— es la del desempleo: Medellín es la ciudad principal del país que mejor se ha recuperado luego de la pandemia. Atender los pendientes mencionados y mantener estos buenos resultados son tareas que los precandidatos a la Alcaldía y Concejo deben ir aterrizando. No todo es cuestión de firmas o de alianzas, aunque de eso dependa la victoria.

El último frente con llamado de urgencia es la seguridad y la gestión de basuras. Por un lado, las denuncias de hurtos, extorsión y violencia intrafamiliar cerraron 2022 al alza: más de 28.000 hurtos superan los consolidados históricos en esta materia, según Medellín Cómo Vamos, al igual que más de 12.000 denuncias por violencia intrafamiliar. Por otro, crece la mala percepción respecto al manejo de basuras: más de la mitad de los medellinenses cree que no se está haciendo bien el trabajo.

Los más golpeados por el hambre son los hogares con mujeres y niños. A 2022, uno de los miembros del 24% de los hogares de la ciudad no consumió una de las tres comidas por falta de alimentos. El porcentaje subió en dos puntos en comparación con 2021 y 2020. Del total de hogares afectados por esta situación, casi la tercera parte está integrada por mujeres y niños. El 60% de las mujeres que dice vivir en esta situación, dice Medellín Cómo Vamos, vive en el norte de la ciudad. Esto afecta directamente la alimentación de los bebés en etapa lactante. Cada vez son menos los que se alimentan con leche materna en sus primeros años. La cifra pasó del 27% en 2018 al 17% en 2022. La renta básica prometida por la Alcaldía para paliar esta situación, según un informe de veedurías ciudadanas publicado en diciembre, no ha sido suficiente.

El acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio para unos pocos en la ciudad. Las cifras son dicientes. De cada 100 niños que comienzan el ciclo de estudios en transición, 57 llegan a sexto, el primer grado del bachillerato. De estos, solo 27 se mantienen hasta noveno. Y a once, dice Medellín Cómo Vamos, 19 de los 100 que comenzaron su formación. A la universidad, según los datos consolidados en 2015, ingresan 9 del total, es decir, menos del 10%. La falta de éxito del sistema para mantener a los jóvenes en la formación universitaria termina por ensanchar el fenómeno de los “ni-ni”: los muchachos que no estudian ni trabajan. Para 2022, más de 170.000 jóvenes estaban en esta situación, lo que equivaldría a toda la población asentada en las comunas La Candelaria y La América. Entre tanto, mientras se define si EPM aumentará sus transferencias al Distrito, estudiantes del ITM denuncian que la administración tiene congeladas las transferencias.

Medellín será una de las ciudades del país con más adultos en 2035. En las últimas dos décadas, la población menor de 25 años ha venido reduciéndose, mientras que la población mayor de 55 años ha aumentado. Hoy, la ciudad tiene 437.230 adultos mayores, principalmente mujeres. Esta cifra representa el 17% del total de la población, pero el crecimiento que se avizora no es menor. Veámos: en 2005, la ciudad tenía 208.487 adultos mayores de 60 años (10% de la población); este año, como dijimos, son más de 437.000; y en 2035, proyecta Medellín Cómo Vamos, serán 610.753 (22% de la población). La cosa es que más de la mitad de los ciudadanos considera que no está preparada para enfrentar la vejez. Y, pese a esto, solo el 1% de esta población es hoy atendido por Amauta, el programa para los adultos más vulnerables. Justo un año atrás, la Alcaldía entregó $17.049 millones en una licitación salpicada por posibles irregularidades.

La población extranjera que más migra a la ciudad es venezolana. Entre 2021 y 2023, dice Medellín Cómo Vamos, son 340.000 ciudadanos de esta nacionalidad los que se han asentado en la ciudad. El 62% de este total está compuesto por niños, adolescentes y personas jóvenes. Poblaciones que, en definitiva, buscan un espacio en los sistemas educativo, de salud y uno más en el mercado laboral. Los retos en política social para integrar a esta población no son menores: hoy representa el 7% del total de habitantes de Medellín. Pero la ciudad no solo es techo de migrantes, también es parada de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Como una crisis humanitaria se ha catalogado el tránsito que hacen muchas personas, ascendiendo por Latinoamérica, hasta llegar al Tapón del Darién. En medio de este fenómeno Medellín es una escala y se requieren herramientas suficientes para garantizar el tránsito digno de esta población.

Que el ciclo académico pase de 100 niños en transición a 19 en once, como lo mostramos más atrás, no retrata una cosa distinta a la deserción escolar. El fenómeno aglutina variables como la pobreza, la explotación mediante el trabajo infantil, la repitencia (la ciudad tienen una de las tasas más altas del país) y, en algunos casos, el embarazo a edades tempranas. Dice Medellín Cómo Vamos que los niños que acceden al sistema educativo en extraedad tienen más probabilidades de repetir, abandonar o tener bajo rendimiento. Con corte a 2021, cada vez son más los niños que comienzan transición en edades superiores de las esperadas. Además, la cobertura neta en transición ha caído: pasó de 80% en 2018 a casi 74% en 2021. Estas dinámicas impactan el cierre del ciclo básico, dejando a Medellín como una de las peores paradas en el país en las Pruebas Saber 11. Y un dato más: pese a que el Concejo habilitó vigencias futuras, el 95% de las sedes tienen fallas.

Medellín es una de las ciudades que mejor recuperación ha tenido en el país luego de la pandemia. En 2022, el desempleo se ubicó en 10,8 puntos, una reducción considerable en comparación con la tasa de 2019, que fue de 13,2 puntos. La tarea se ha hecho bien, dice Medellín Cómo Vamos, pero hay retos. Las mujeres y los jóvenes siguen siendo los grupos con mayor dificultad para acceder al mercado laboral. La tasa, en el caso de las mujeres, se ubicó en 2022 en los 12,5 puntos, mientras que la desocupación de los jóvenes llegó a los 18,8 puntos. También hay pendientes en formalización: de cada 10 personas ocupadas en la ciudad, cuatro se desempeñan en actividades informales. Aunque también hay recuperaciones en los indicadores de pobreza monetaria y extrema, Medellín aún no logra los niveles registrados previo a la pandemia.

El año pasado, Medellín registró los niveles más bajos de satisfacción ciudadana respecto al servicio de aseo y recolección de basuras en los últimos seis años. En casi cinco puntos subió, entre 2021 y 2022, la inconformidad por la mala gestión de los escombros y las basuras en la calle, así como las pocas limitantes a la emisión de ruido. Tampoco hay satisfacción en el caso de las vías: la gente muestra la mayor inconformidad en trece años por el mal estado de las vías en su barrio. Los pendientes en espacio público por habitante, aunque se ha avanzado, no son optimistas para el nororiente de la ciudad. Allí esta administración prometió la construcción de Parques del Río Norte y, a meses de concluir su periodo, aún no se desenreda la compra de algunos predios y la gente no sabe qué se construirá.

9) Más familias buscan vivienda