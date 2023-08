Según explicó el gerente Elejalde, una patrullera de la Policía recibió un golpe en el rostro por parte de un hombre que no acató al llamado de no lanzarse a la vía del sistema, en un hecho registrado entre las estaciones Parque Berrío y San Antonio.

Paralelamente al trabajo que se realiza con la sensibilización con el usuario para que no cometan este tipo de actos imprudentes con el sistema, desde el Metro de Medellín se trabaja en la modernización y optimización de los trenes para que las fallas no sean tan reiterativas como sí se presentaba en el 2022.

Pero entre las alternativas no se encuentra hacer un bloqueo de las palancas, que son las que permiten la salida de los usuarios de los trenes, puesto que las normas internacionales de este tipo de sistemas de transporte no lo permiten por seguridad.

El gerente del Metro de Medellín aseguró que si bien es la primera vez, puede que no sea la última y se haría de manera tan reiterativa como se presenten las invasiones de este tipo.

Además de la uniformada en cuestión otras cuatro personas sufrieron lesiones menores por parte de las personas que estaban concentradas, únicamente, en tomarse la vía del metro, sin importar el efecto colateral que estaban generando. Además, hubo empujones a otros funcionarios que no se contabilizaron.

Aseguró que si bien la frecuencia de las fallas ha venido mermando, estas no se eliminarán del todo porque son parte inherente de la operación de cualquier sistema de transporte en el mundo.

Ahora la prioridad del Metro es trabajar en fortalecer la cultura ciudadana, en antaño eje de la Cultura Metro y hoy uno de sus mayores dolores de cabeza.

“Nos debemos concentrar en compensar entre todos los efectos que se revierten dentro del metro, que son fenómenos sociales, más allá de la Cultura Metro”, aseveró el gerente.

De hecho, indicó que se continúa trabajando en instituciones educativas y con otros sectores de la ciudad para formar e incentivar el respeto a las normas dentro del sistema y, entre otras cosas, establecer cómo se deben comportar los usuarios en situaciones críticas, como las fallas que se pueden presentar.

“Pero nosotros no podemos solos. Necesitamos un trabajo articulado con la sociedad para fortalecer la cultura social, que es la que nos viene afectando recientemente, llevando a que se presenten situaciones tan delicadas como la que ocurrió”, manifestó el gerente.

En medio de esta situación, Elejalde destacó el comportamiento de la gran mayoría de personas, unas 100.000, que no siguieron las actitudes de quienes sí optaron por invadir el viaducto, esperando, incluso, las tres horas dentro de un tren hasta que todo se solucionara. Pero el trabajo seguirá, según el Metro, para que no se presenten estas situaciones y, quizá, no ocurra una tragedia por actos de incultura.