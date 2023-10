La última encuesta de la empresa Invamer S.A.S. no solo indicó la tendencia que habría para las próximas elecciones que se celebrarán el próximo domingo, sino que también dejó ver el retroceso que los candidatos afines al quinterismo han tenido recientemente, pese a que según ellos, van “disparados” en otras mediciones.

La encuesta arrojó otros datos interesantes como el aumento del deseo de los medellinenses por salir a votar.

Por ejemplo, en agosto de este año 34.8% de los encuestados dijo que definitivamente sí saldría a votar contra un 22.7% que indicó que definitivamente no lo haría. En septiembre el sí subió 4 puntos y el no se mantuvo. Por último, para este mes, quienes sí saldrán a votar son el 45.3%, mientras los que dicen que no serán el 19.2%.

Otro aparte de la medición calificó la percepción que los ciudadanos tienen de la actual administración de Medellín, la cual también viene en aumento su percepción negativa.

Para agosto de este año, 67.8% de los encuestados dijo que iba empeorando, para septiembre hubo una leve baja al llegar al 66.3%. No obstante, para octubre llegó al 70.9%. Quienes piensan que las cosas van bien solo ocupan el 21.1%. Los indicadores más críticos son la salud, la movilidad, la inseguridad y la transparencia institucional.

Ficha técnica

Empresa que realizó la encuesta y fuente de financiación:

Invamer S.A.S.

Encomendación de la encuesta y fuente de financiación:

Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

Objetivos específicos:

- Medir la intención de voto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Bucaramanga para las próximas elecciones de alcaldes.

- Medir el conocimiento y la favorabilidad de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Bucaramanga.

- Identificar cuáles son los problemas que debería solucionar el próximo alcalde.

- Evaluar la imagen y gestión de los alcaldes actuales, así como el estado de ánimo de las ciudades evaluadas.

- Conocer la afinidad política de los ciudadanos.

Universo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, aptos para votar en las elecciones y que sean residentes en Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según el censo de 2018.

Técnica de recolección de datos:

Encuestas personales en el hogar de los encuestados a través de tablets y para las preguntas de intención de voto se utilizó tarjetón.

Tamaño y distribución de la muestra

Se realizaron 6.000 encuestas distribuidas así:

Bogotá 1.200

Medellín 1.200

Cali 1.200

Barranquilla 1.200

Bucaramanga 1.200

Es acorde con la propuesta

Sistema de muestreo:

La muestra se seleccionó siguiendo las siguientes etapas:

1. Se realizó un muestreo estratificado por los niveles socioeconómicos de las ciudades a evaluar.

2. Se seleccionó un muestreo aleatorio sistemático para definir las unidades primarias (manzanas) y las unidades secundarias (hogares).

3. Se realizó una selección aleatoria simple de una persona mayor de 18 años en cada hogar, apta para votar.

Marco muestral:

Cartografía urbana de las ciudades a evaluar para seleccionar a las personas. Este marco muestral cubre el 95% del grupo objetivo.

Margen de error:

Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza del 95%, son:

Para las preguntas por total, el margen de error para cada ciudad es de +2.83%.

Para las preguntas de intención de voto (definitivamente/probablemente si votarán), el margen de error es: Bogotá +3.44%, Medellín +3.65%, Cali +3.62%, Barranquilla +3.26%, Bucaramanga +3.26%.

Fecha de recolección de datos:

Del 17 al 23 de octubre de 2023.

Número de encuestadores:

El trabajo de campo se realizó con 136 encuestadores.

Método de validación:

Se revisaron el 100% de las encuestas y se supervisaron de forma directa el 10% de las mismas.

Para la supervisión se cuenta con la georreferenciación, audios y tarjetones marcados por cada encuestado.

Temas a los que se refiere:

Remitirse al cuestionario.

Personajes o instituciones por las que se indagó:

Remitirse al cuestionario.

Preguntas concretas que se formularon:

Remitirse al cuestionario.

* El estudio se realizó en cumplimiento a la norma ISO 20252 versión 2012 Investigación de mercados social y de Opinión.