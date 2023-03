PriceSmart dice que licencia se otorgó con anterior POT

“La construcción del proyecto empezó en febrero del año pasado y se les compró a los antiguos propietarios que ya gozaban con una licencia regida por un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) anterior. Las normas que rigen este tema vienen desde 1990 y la licencia que ellos tenían era de 2005. Este POT actual no permitiría el proyecto, pero esas normas no nos rigen. Lo importante aquí es que es un desarrollo con todo en orden. Hemos hecho las renovaciones respectivas”.

“PriceSmart está totalmente tranquilo porque contamos con una licencia debidamente expedida que goza con una presunción de legalidad y que ha sido revisada por diferentes autoridades y no se ha encontrado nada en contra; las observaciones que pueda tener Planeación Distrital las estamos trabajando, venimos en eso desde el año pasado, ellos conocen esta licencia y el desarrollo del proyecto desde tiempo atrás, entonces estamos en buenos términos, en llegar acuerdos. Ninguna de estas observaciones que se han hecho puede tumbar la licencia”.

Pero la Alcaldía ha manifestado que podría caerse la licencia...

“Es una opinión para plantearle a ellos, pero lo que te puedo decir es que PriceSmart está totalmente tranquilo de que gozamos con una licencia expedida por un curador que lleva más de 30 años de experiencia en el sector, que ha desarrollado otros proyectos como los centros comerciales Santa Fe y El Tesoro, y en este caso ha seguido el mismo procedimiento. Esta la licencia se expuso en el sitio de construcción, la gente tuvo la oportunidad de hacer observaciones, de hacer algún tipo de apelación y eso no ocurrió, está en firme”.

Se teme por el deterioro de la movilidad, ¿ustedes han tomado medidas?

“Nosotros nos tomamos muy en serio el estudio del tránsito. Hicimos una bahía de acceso al almacén suficientemente generosa, tenemos una calle de acceso que permite que no se estanque el tránsito por los servicios de pasajeros; además, al no haber talanquera, el tráfico fluirá constantemente, no habría trancón en la entrada. Por otro lado, tenemos el filtro natural que es nuestro club de socios, nosotros tenemos un club membresía que solo les da acceso a nuestros clientes”.

¿Incluso se restringe el acceso al parqueadero?

“Ahí hay un punto muy importante. Tenemos para taxis y Rappi espacios cubiertos, es decir, taxis y Rappi que deseen parquear para esperar van a estar adentro, así que no tendremos el impacto de otros almacenes. Hay que tener en cuenta que estamos evitando que el tráfico de las personas que viven en El Poblado llegue hasta Las Américas, que es donde tenemos actualmente el club, así que esto impactará positivamente la ciudad. Lo único que te puedo decir es que tenemos la aprobación de un plan de movilidad y esto lo entregó Planeación”.

¿Han recibido quejas de los vecinos del sector?

“No hay nada oficial, no conocemos nada. No conocemos ninguna acción judicial que se haya interpuesto, todo es directamente con Planeación”.

¿Cómo va el proyecto actualmente?

“Esperamos abrir en agosto de este año. El nuevo club generaría unos 300 empleos entre directos e indirectos. Allí tenemos una inversión de 32 millones de dólares aproximadamente, y ya van invertidos unos 20 millones. También estamos trabajando con las autoridades, tenemos unas mesas de trabajo para programar fechas de diálogo con la comunidad a través de los gestores locales como concejales y ediles”.