Cayó presunto socio del sobrino de alias Douglas en operativo contra el lavado de activo con criptomonedas en Medellín

La ofensiva contra el lavado de activos mediante criptomonedas, realizado por autoridades colombianas y extranjeras, dejó a seis personas capturadas. Entre los detenidos se encuentra un presunto socio de alias El Sobri, sobrino del histórico jefe de La Oficina y exnegociador de la mesa de paz urbana, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.
Este procedimiento fue confirmado por la embajada de Estados Unidos, en el que participaron la DEA, la Policía Nacional y la Fiscalía, en un operativo en el que se realizaron 12 allanamientos en Medellín, Envigado y Barranquilla.