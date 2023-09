Jesús tiene 40 años, pero no los aparenta. De la barba corta, recién arreglada, no despunta una cana. El antebrazo izquierdo lo mantiene dentro del bolsillo, como si guardara algo.

—¿Sabe qué cuento ahí? —nos dice Jesús, arqueando el cuerpo, sacando al fin el antebrazo del pantalón—. Cuento la primera pernocta, la primera vez que disparé un arma, que me di un pase de perico.

—A los 17 años, cuando me faltaban tres meses para terminar el bachillerato. Pero, esa pregunta que me están haciendo, yo se las contesto en uno de mis libros. Ustedes lo leen y entienden todo.

—De nacimiento, no —dice, y carraspea para aclarar la voz—. Me la boté a los 20 años. Estaba haciendo un petardo y explotó cuando le metía las varillas. Me voló la mano y me dañó los genitales.

—Después del documental me volví famoso. Los primeros años, la gente me reconocía y me hablaba, pero eso fue pasando.

—¿Y luego?

—Luego —Jesús resopla y se acomoda en la silla— me metieron a la cárcel por un secuestro simple. Estuve seis años en Bellavista, La Modelo...

De ese periplo, nos cuenta, salió su segundo y tercer libro: Vivencias entre rejas y Un bandido hablando con Dios. Porque Jesús lo dice sin ambages:

—Fui un bandido, pero cambié y hoy quiero ayudar. Me sueño vendiendo mis libros y dando conferencias. Con un joven que salve de la guerra, me es suficiente.

En La Sierra, Jesús vaticina el futuro. Recostado a un árbol, y con la ciudad a sus espaldas, dice que la guerra con los milicianos acabará, pero luego vendrá otra, y de algún lugar saldrá otro enemigo, y después otra, quién sabe contra qué nuevo enemigo.

—Ahora necesito ayuda, que me den una mano con este proyecto.

—¿Cuál es el proyecto? —le preguntamos.

—Quiero traer a ese personaje del pasado, que se vio obligado a entrar a la guerra, para contar por qué ese mundo no vale la pena. Tengo mis tres libros digitales, pero los quiero imprimir y vender, y eso cuesta.

En el camino, Jesús se encontró a Steven Galeano. Estaban en una fiesta y Steven recordó que en algún lugar había visto a ese muchacho que ya es un cuarentón, que habla como un pelao y usa gorra. Lo había visto en La Sierra, claro, y hablaron un rato. Desde entonces se hicieron amigos y hoy Steven es una especie de manager que aconseja y acompaña el proyecto de Jesús.

—Quiero que una cosa quede clara —comenta Jesús—: yo no entré a la guerra porque quise. En el barrio me amenazaron de muerte y por eso no pude terminar el colegio.

En Un futuro incierto, Jesús cuenta que La Muñeca, el cabecilla de los paras, se enamoró de su hermana. En el proceso de cortejo solía ir a la casa de Jesús, donde él permanecía recluido por la amenaza que había caído sobre sus hombros (o su cabeza). La Muñeca era mujeriego, y ostentaba su poder; sabía que era la autoridad y dirimía hasta problemas entre vecinos.