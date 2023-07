¡Qué tal! Gerente de Metroparques se comparó con Jesucristo ante señalamientos por presunta corrupción

Al ver que el ofrecimiento no prosperaría, Gómez Ángel habría bloqueado los contactos y no volvió a contactarlos. Sin embargo, dejó una trazabilidad que es difícil de desestimar. Los mensajes que le llegaron a estos líderes que entregaron su testimonio y a otros más, salieron de un número a nombre de “Juan Gómez” , nombre y apellido del funcionario en mención.

Pues bien, todo ese arsenal de señalamientos e irregularidades fueron las que quisieron aclarar los concejales al citar a Gómez Ángel este jueves. Ahí fue cuando llegaron sus insólitas respuestas. Al escucharlas, Alfredo Ramos aseguró que durante su periodo como concejal escuchó muchos malos discursos “pero ninguno igualará uno tan paupérrimo como el del gerente de Metroparques”.

“(...) No tengo necesidad de ese sueldo (el que recibe como funcionario). ¿Y qué hago con ese sueldo? Lo dedico a la caridad. ¡A la caridad! Y ahí me dice uno (y señala a la tribuna donde estaba la barra que él mismo llevó) ‘hermano, me cortaron los servicios’ Venga yo se los pago. ¿A cambio de qué les he pagado a algunos los servicios? (preguntó otra vez señalando a su barra desde donde se escucha una voz que grita ‘nada’)” Y su diatriba prosigue: “Una señora en un barrio cercano se estaba muriendo de hambre. Díganme, ¿qué hice yo?”, pero deja esa frase en punta y ahí hace su gran remate: “Es que a Jesús lo crucificaron por eso, lo crucificaron por preocuparse por los más necesitados. Por eso lo crucificaron”, proclamó en el recinto tras lo cual su barra se paró y aplaudió.