Este 18 de septiembre, previo a la emisión de un debate con los candidatos a la alcaldía, Vahos Pérez se le acercó a nuestro editor general, Daniel Rivera Marín, con un micrófono oculto. Desde lejos alguien grabó. La mujer editó el contenido de la conversación y luego publicó un video en el que decía haber entregado “la prueba” de que ella no era ni fue contratista del distrito: pidió rectificación.

“Lo que me entregó Andrea Vahos es un certificado de la Corporación Universitaria Católica del Norte en el que decía que ella no había contratado ni en 2022, ni en 2023 con ellos. No sirve de nada lo que me entregó porque la Alcaldía de Medellín contrata y triangula con muchas universidades como el ITM, Pascual Bravo y la Universidad Nacional. Por el contrario, encontramos que Andrea Vahos contrató hasta 75 millones de pesos con el Pascual Bravo el año pasado para trabajar con la alcaldía de Medellín”, aclaró entonces Rivera Marín.