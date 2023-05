¿Falsificaron firma para avalar por la UP a un hijo de Piedad Córdoba al Concejo de Medellín?

Una grave denuncia, que incluye presunta falsificación de firmas, rodea la delegación de los representantes y voceros de la Unión Patriótica (UP) ante la dirección del Pacto Histórico en Medellín, que tendrán un papel clave en la conformación de la lista de la coalición al Concejo para las elecciones de octubre. Fuentes cercanas a la colectividad contaron que hay descontento interno en la UP porque las personas designadas como voceras no representan la postura de la totalidad de militantes locales, muchos de los cuales creen que se está abonando el terreno para que Camilo Castro Córdoba, hijo de la senadora Piedad Córdoba, esté en los primeros renglones de dicha lista. El enredo comenzó luego de que se conociera una carta, con fecha del 23 de marzo de 2023, en la que se delegó como representantes y voceros a Fabián Rojas y a Héctor Alejandro Zuluaga Cometa. Este último se hace llamar Alejandro Cometa y forma parte de la UTL de la senadora Córdoba. La misiva, con logo de la UP, aparecía firmada por tres personas: Arnoldo López, Andrés Peña y Alberto García. Posteriormente, se denunció que por lo menos dos de las firmas no correspondían a las reales. Le puede interesar: Pastor Alape busca ser el alcalde de Puerto Berrío, el pueblo donde nació

Carta sobre la que denunciaron las firmas que no corresponden con las reales. FOTO Cortesía

Aunque en la UP hay hermetismo sobre el tema, este medio conoció que López, copresidente de la UP Antioquia para la fecha de la carta, mostró su molestia porque firmaron a su nombre, sin su autorización y con una rúbrica que ni siquiera es la suya. Sobre Peña se sabe que, el pasado 13 de febrero, renunció a su cargo como secretario político de la UP en Antioquia y a la militancia en este partido; la firma de la carta de renuncia no coincide con la que aparece en la misiva para delegar a Alejandro Cometa y Fabián Rojas. Por su lado, según contaron, Alberto García no formaba parte de ninguna instancia de la UP, por lo cual su firma ahí no tendría validez.

Las múltiples explicaciones

Mientras que fuentes del Pacto Medellín rechazaron el hecho y lo calificaron de grave, Zuluaga Cometa manifestó que solo una de las firmas, la de Arnoldo López, fue señalada como incorrecta y que no sabe por qué la persona delegada para recogerla habría puesto una falsa. Además, afirmó que después se ratificó su delegación y la de Rojas, incluso desde el ejecutivo nacional. Zuluaga Cometa también dijo que Arnoldo López luego ratificó que los delegaran a él y Rojas. Por su lado, Peña hizo dos aclaraciones. La primera que su renuncia fue una situación interna y que en este momento no se la han aceptado en las instancias competentes de la UP, por lo cual sigue siendo el secretario político del partido en Antioquia y que está de acuerdo con la delegación de Rojas y Cometa. La segunda, que a este último le dio autorización para que firmara la carta a su nombre. “Obviamente la firma no va a ser igual, porque ni siquiera yo la hago igual”, dijo.

Lo cierto es que la situación con las firmas generó indignación y terminó, incluso, en una carta oficial que Beatriz Zuluaga y Arnoldo López, copresidentes de la UP en Antioquia para el momento de los hechos, le enviaron el 28 de marzo al Pacto Histórico en Medellín. En cuatro puntos, solicitaron que el Pacto activara el Comité de Ética para investigar los hechos denunciados, que desconociera a Alejandro Cometa y a Fabián Rojas como los voceros de la UP en Medellín y que informara la situación a las instancias nacionales del Pacto Histórico.

Aparte de la carta enviada por integrantes de la UP al Pacto Histórico Medellín. FOTO Cortesía

La sorpresa que recibieron, según cuentan algunas fuentes del Pacto, es que la carta se archivó y no se le habría dado trámite a la denuncia. Pero más sorpresa causó una nueva carta, con fecha del 5 de abril de 2023, en la que se delegó de nuevo a Alejandro Cometa y a Fabián Rojas. “Nadie más puede asumir la vocería municipal a nombre de la Unión Patriótica”, se lee en el documento, firmado por Nixon Padilla Rodríguez, del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Padilla le dijo a este medio que certificó la delegación de Cometa y Rojas luego de ratificar por teléfono esta decisión con miembros del comité distrital de la UP, aunque no recuerda sus nombres. Dijo que sí conoce la denuncia por la presunta falsificación de la firma, pero que no le ha llegado notificación de la misma por un medio oficial como un correo electrónico.

Carta de Nixon Padilla certificando la delegación de Cometa y Rojas. FOTO Cortesía

¿Ventaja para Castro?