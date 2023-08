Uribe se estrenó en TikTok y ya suma más de 1 millón de vistas; estos son sus primeros videos

Desde Aranjuez, Medellín. El Dr Fabio Valencia, hablará con el gobierno, que lo ha invitado a participar en el diálogo con las FARC, no obstante que somos Partido de oposición. Expresará nuestra preocupación porque las FARC no quiere la paz y pretende es doblegar nuestra democracia.

“El diálogo no es para que justifiquen el asesinao de policías, el diálogo es para que no haya violencia”, expresó Uribe en su video, grabado en la comuna de Aranjuez y que ya ha contado con más de 1.800 me gusta y 24.600 me gusta.

La incursión del exmandatario en esta red social, una de las de mayor crecimiento durante los últimos años, ocurre justo en la antesala de las elecciones regionales de este año, en las que el Centro Democrático busca fortalecer sus bases en Medellín, Antioquia y el resto del país.

En las pasadas elecciones presidenciales, cabe recordar que las estrategias implementadas por candidatos como Rodolfo Hernández y el hoy presidente Gustavo Petro en esta red social terminaron siendo claves, sobre todo para conectar con los votantes más jóvenes.