A las 5 de la tarde de ayer, al recién elegido alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se le veía contento y con energía, a pesar de que no había tenido tiempo de descansar después de su apoteósica victoria en las urnas. En una oficina en las afueras de la ciudad, con un ventanal que permite ver un buen trozo de naturaleza, saluda, ofrece tinto y no deja de tener en su rostro una sonrisa contagiosa.

¿Qué le diría? El metro del 80 será una realidad, le presentaremos el proyecto del tren de Río en compañía del gobernador electo, Andrés Julián Rendón, porque ese proyecto necesita recursos de la Nación; y que no deje Antioquia sin las vías 4G y sin los recursos para terminarlas, que no aleje Antioquia, que tanto el departamento, como Medellín, hacen parte del país, que lo necesitamos en los proyectos sociales, que lo necesitamos en la seguridad.

“No, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación hasta este momento de parte del Gobierno Nacional. Yo sí le he enviado un mensaje público al Presidente Petro , y es que él tiene una oportunidad de oro. Porque en mi concepto lo que pasó en las elecciones es que Colombia le habló directamente diciéndole que no va por buen camino, que no lleva bien el país y que puede hacer un alto en el camino, entender que no hay satisfacción frente a cómo lleva las cosas, y que podemos trabajar desde las regiones, si él así lo desea.

“No, yo no he hablado con nadie. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada y tampoco la estoy esperando. Porque no sería una llamada transparente, sería una llamada falsa como son ellos y yo no quiero eso, yo quiero concentrarme con mi equipo en cómo vamos a resolver los problemas de Medellín, cómo tendremos que hacer un empalme que tenga una dosis de auditoría forense para saber cómo está la ciudad en términos financieros, en procesos de contratación, hay innumerables denuncias de corrupción. Tendremos que hacer unas preguntas fuertes que será importante que respondan con toda la sinceridad, esa información la podrán tener la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría , que sean ellos quienes determinen si incurrieron en faltas- A partir del primero de enero nos dedicaremos con el equipo a resolver los problemas de la ciudad”.

¿Qué le diría sobre la paz total?

“Lo primero es que no hay paz y mucho menos total. La paz total ha tenido observaciones dentro del Congreso, de las Altas Cortes. Frente al proceso de Medellín, enmarcado en la paz total y en el diálogo que él tiene con las personas jefes de estructuras criminales que están en Itagüí, le pediría que le cuenten a la ciudad qué están negociando. Segundo, cuál es el marco jurídico bajo el cual están negociando. Tercero, pedirle que involucre a las víctimas en ese proceso de negociación. Y cuarto, le diría a esas estructuras criminales: ¿quieren la paz de verdad? Dejen de matar, dejen de asesinar, dejen de desplazar, dejen de extorsionar, dejen de reclutar a nuestros niños y jóvenes. Y si tienen esa voluntad de paz y logran ese marco jurídico o esa negociación, a partir del primero de enero me comprometo a que esos más de 8.000 jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales tengan un proceso de reintegración a la vida civil, que tengan oportunidades laborales y de emprendimiento”.

¿Qué diferencias tendrá este Federico Gutiérrez versión 2.0 en la Alcaldía?

“Frente a la esencia no hay cambio porque yo tengo un relacionamiento directo siempre con la gente, y eso es importante. Mi forma de ser siempre es la misma. Eso sí, tomando posesión el primero de enero serán ya ocho años desde el momento en que tome posesión en 2016. En lo personal hay un crecimiento en experiencia, en tiempo, en madurez. No solo yo, sino nuestro equipo, y eso tiene que servir, no es repetir una alcaldía, es hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hicimos. Voy a buscar a muchos sectores, inclusive que disten de mi pensamiento o que en algún momento podamos haber tenido diferencias normales en la política.

Uno no se puede rodear solamente de gente que piensa igual a uno, y yo quiero buscar ese consenso alrededor, no de las ideologías, sino de los valores. Tenemos un escenario muy diferente al de hace ocho años. La ciudad venía en un ritmo antes en el cual un alcalde llegaba, continuaba lo bueno y lo mejoraba y lo que no funcionaba, lo cambiaba, pero había un ritmo, había un relacionamiento entre el sector público, el productivo, las universidades, la sociedad civil. Ahora nos va a tocar un proceso de reconstrucción, de generación de confianza, de cultura y de transparencia”.

¿Qué error cometió en la primera administración y no quiere volver a repetir?

“Siempre quedan faltando cosas. Yo perfecto no soy, nunca hicimos algo de manera intencional para afectar a alguien, jamás. Lo que sí tenemos que hacer cada vez más es escuchar a la comunidad, es escuchar a la gente y escuchar a sectores que piensen diferente a uno. No tengo resentimientos, yo no reconozco enemigos porque piensen diferente. Los únicos enemigos míos, que deberían ser los enemigos de la sociedad, son los corruptos y los violentos”.

¿En qué va consistir la tan mencionada auditoría forense?

“Espero ya esta semana mostrar el equipo que va liderar el empalme de acuerdo a lo que determina la ley, eso está reglamentado. Habrá un comité especializado en temas de investigación, de contratación y de recibir la información y ponerla a buen recaudo en los entes de control.

Esto no es una venganza, yo no tengo dolores en lo personal, a mí me duele lo que le hicieron a la ciudad y tenemos que tener claro dónde está la plata. Es una de las preguntas más importantes que le tienen que responder a la ciudad, esto no es un borrón y cuenta nueva. No, tuvieron 8 billones de pesos más en esta administración con relación a lo que tuvimos en nuestra alcaldía, la pregunta es por qué la ciudad está abandonada, por qué está sucia, por qué hay más huecos, los escenarios deportivos están destruidos, las instituciones educativas están caídas. ¿Por qué no alcanza hoy la plata para las instituciones de educación superior, para garantizar la matrícula cero, por qué no hay plata para lo social?”.

¿Cómo se hará el empalme sabiendo que usted ha manifestado desconfianza en la entrega de datos de esta Alcaldía?

“No se trata de quieran o no quieran, nos tienen que entregar la información de cómo está cada secretaría, lo importante es que sí entreguen la información correcta, esperemos que sí. Quien supuestamente lideraba la ciudad renunció porque no quería entregarnos el desastre en el que nos deja todo, nos dicen que en diferentes entidades hay gente que está renunciando para no ser parte del empalme.

Hay una cosa mucho más grave, nos informan que en las últimas semanas han estado borrando información de los computadores. Eso es muy grave. Hay muchos funcionarios de carácter técnico de toda la vida, en todas las entidades, a los que hicieron a un lado, quiero enviarles un mensaje a ellos en la Alcaldía y en EPM, aguanten que ya pronto cesará la horrible noche. Muchos saben lo que ha ocurrido acá y la gente tiene dolor de ver cómo utilizaron los recursos públicos. También le pediría algo a quienes hoy todavía están en la Alcaldía: que lo que no pudieron contratar en 3 años y 10 meses, que no lo hagan ahora en 15 días de afán, eso no sería transparente”.