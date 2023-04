Inaudito: en Metrosalud se quedaron sin guantes, ni sábanas para atender a pacientes

También se denunció que hay falta de sábanas y cobijas para los pacientes que están hospitalizados. Lo más grave es que varios usuarios han perdido la ida hasta los centros de salud porque, al llegar, les han informado que no hay materiales para la atención.

El concejal Daniel Duque contó que no hay guantes, por ejemplo. “Hay desabastecimiento de insumos como guantes, tubos y hasta papel para imprimir resultados, muchos pacientes han tenido que llevar una hoja de block para que le entreguen su información”, denunció. La imagen de los pacientes llevando las hojas es lamentable, pero hay que aclarar que no sucede esto en todas las sedes ni al mismo tiempo. Es decir, el problema administrativo es que no se puede suplir la demanda a tiempo.

Esta semana se hizo pública una situación que, según los propios sindicatos, viene de hace tiempo. El asunto es que no se le ha dado la magnitud suficiente. Resulta que se denunció que hay desabastecimiento de los elementos más básicos para atender a los pacientes.

Otro desabastecimiento, no menos importante, tiene que ver con los reactivos para las pruebas PCR. EL COLOMBIANO conoció testimonios de los problemas que esto ha generado. Algunos pacientes, frustrados, han volcado su furia contra los operarios de Metrosalud, que nada tienen que ver con el desabastecimiento. A los empleados de las taquillas los han insultado y hasta los han golpeado.

También se hizo pública una carta en que los sindicatos de Metrosalud y de la salud en Antioquia mostraron su preocupación por la situación actual. Es cierto que la situación lleva varios años, pero ahora ha llegado a límites insospechados.

“La iliquidez persistente lleva a un atraso en el pago a los proveedores a quienes se les adeuda por parte de Metrosalud más de $60.000 millones y este atraso, a su vez, lleva a un desabastecimiento grave en los servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa, laboratorio y farmacia, lo que imposibilita garantizar la prestación de unos servicios con la calidad y oportunidad deseados”, reza la carta de los sindicatos.

Para rematar, dicen que el rediseño institucional que se hizo el año pasado no mejoró la situación, sino que la agudizó: “ El resultado del Rediseño Institucional del año 2022, propuesto por la doctora Marta Castrillón, exgerente de la empresa, y aprobado por su Junta Directiva, no garantizó cubrir las necesidades de recurso humano; en cambio sí llevó la entidad a un caos en la gestión al no solucionar problemas de sobrecarga laboral”. Es decir, según los sindicatos, los vinculados están sobrecargados y teniendo que soportar los malos tratos de algunos usuarios frustrados.

Carlos Eduardo Vélez, presidente del sindicato Sintraonmed, reconoció lo agudo de la actualidad de Metrosalud, pero también recordó que no es de ahora, sino que viene de administraciones anteriores. Dijo que los desabastecimientos no son nuevos y que el problema es que la demanda es tanta que administrativamente no hay manera de responder.

“El tema de Metrosalud es político. La gerente manifiesta que tiene toda la voluntad para sacar esto adelante, que está consiguiendo recursos, pero no es fácil”, comentó el líder sindical.

Para hoy, justamente, se planeó una reunión entre los sindicatos, la gerente Valentina Sosa y el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado.

Vélez comentó que la idea es exponer lo que pasa en las sedes y, especialmente, cómo la complicada situación económica y las decisiones administrativas han ido en detrimento del servicio. “Necesitamos que el alcalde coja a Metrosalud como un brazo querido para la Alcaldía. Estamos a la espera de un resultado positivo para que podamos empezar a pagar a los proveedores y poder prestar un buen servicio”, comentó Vélez.