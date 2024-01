Esta situación se viene presentando porque en diciembre y enero se presentan dos situaciones, de acuerdo con la información de ambos centros asistenciales: por un lado, disminuyen los donantes con motivo de las celebraciones decembrinas y por el otro aumentan los casos de lesiones por quemaduras, accidentes de tránsito y riñas, lo que disminuye las reservas. Adicionalmente, por las vacaciones de colegios, universidades y empresas, se disminuye la posibilidad de hacer jornadas por fuera de sus instalaciones.

Para el caso del San Vicente Fundación, actualmente hay un déficit de hemocomponentes cercano al 45%, lo que afectaría a personas que, por ejemplo, tendrían complicaciones con el tema del coagulado y algunas otras enfermedades alta complejidad.

Recomendaciones para donar sangre

Lo primero es que las personas deben tener entre 18 y 65 años, no pesar más de 50 kilos, no tener síntomas gripales ni infecciosos, no estar en embarazo ni lactando, no haberse realizado tatuajes o acupuntura en los últimos seis meses, tener pareja sexual estable y que en los últimos cuatro meses no haya visitado zonas de malaria o paludismo.