En el informe de aceptación de ofertas para conocer qué empresas se quedan con las licitaciones, SOS obtuvo la mayor puntuación para ambos grupos en la ponderación final , luego de que quedara eliminada del proceso la entidad que había tenido la mejor puntuación para ambos grupos en la ponderación inicial, una entidad procedente de La Guajira, argumentando que no cumplía con los aspectos económicos.

Otros de los requisitos de este proceso, que se abrió el 16 de marzo de este año, tenía que ver con acreditar cinco años en máximo cinco contratos y constituir garantías bancarias por $400 millones, puntos en los que no había mayores problemas. Para el 17 de abril, cuando se cerró el plazo, se conoció que presentaron propuestas 15 empresas , todas por $73.000 millones para el grupo 2 y de $46.000 millones para el grupo 1 (el Aburrá).

Aunque fueron reiterativas las acusaciones de que la empresa estaba favoreciendo a algunos oferentes, la entidad, en su momento, lo negó tajantemente, si bien no entregó detalles de cómo iba avanzando. “EPM continúa con el proceso de contratación y hasta tanto no se den por cumplidas otras etapas, no puede pronunciarse. Sin embargo, tal como lo hace en todos sus procesos de contratación, la Compañía seguirá dando cumplimiento a sus principios y políticas dentro del proceso contractual de bienes y servicio”, dijo.

Las sospechas incrementaron porque este era el segundo proceso licitatorio que se realizaba para adjudicar los servicios de vigilancia, ya que en el segundo semestre de 2022 se abrió un proceso para esta misma finalidad, pero se suspendió sin que se entregaran detalles.

Algunas versiones dan cuenta de que la empresa barranquillera se presentó a esta primera licitación, pero no había cumplido con todos los requisitos establecidos por EPM, sin manifestar directamente que por esta razón se habría suspendido, sin declararlo formalmente desierto.