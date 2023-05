“Hay una posibilidad muy alta de que yo sea candidato a la Alcaldía”: Federico Gutiérrez

Por algún motivo, Federico Gutiérrez no quiere confirmar aún su candidatura a la Alcaldía de Medellín. Pero es evidente que lo tiene ya definido. Es más, tiene claro que lo anunciaría en una o dos semanas. “Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado”, dice Fico, haciendo énfasis en que confía en que los órganos de control y la Fiscalía se encargarán del mandatario que está hoy en el poder en Medellín. La gran pregunta, y no la quiero dejar para el final, es: ¿usted sí se va a lanzar como candidato a la alcaldía de Medellín? “A hoy te puedo decir que hay una puerta muy abierta y una posibilidad muy alta de que yo sea candidato a la Alcaldía de Medellín y que me pueda convertir de nuevo en alcalde, porque para mí esto es una gran responsabilidad. Acá hay muchos dilemas, la gente le dice a uno, ¿y cómo no esperar tres años para aspirar a la Presidencia si ya obtuvo más de cinco millones de votos? Y ahí es donde yo siempre digo que hay que ser coherente. Primero tenemos una gran responsabilidad con nuestra ciudad, esta es mi ciudad, esta es mi región. Segundo, yo veo el desastre en el que convirtieron hoy a Medellín, en un nicho de corrupción, de clientelismo y de politiquería con este alcalde y esta administración. ¿Cómo no vamos a tener una responsabilidad de que a Medellín le vaya bien y que tengamos la posibilidad de unir la ciudad? Yo no vengo a dividir, yo quiero venir a sumar, en el caso de que sea candidato, y de nuevo alcalde. Hay que pensarlo muy bien y tiene que ser una decisión que se tome en las próximas semanas. En menos de 10 días espero lanzar nuestras listas al Concejo de Medellín y a la Asamblea y seguir liderando esa unidad que creo que nos corresponde en diferentes regiones del país”. Usted dice que ya hay una puerta abierta con una alta probabilidad de que se lance a la Alcaldía. ¿Qué le hace falta para decirlo? “Temas personales, compromisos laborales que tengo, conversaciones también con la familia, que son fundamentales, absolutamente necesarias, para tomar una decisión y emprender ese camino”. ¿Pero no ha hablado con la familia en todo este tiempo? “Es que esta es una conversación permanente, este es un tema en el cual, no crea, siempre las familias son las sacrificadas, pero cuando uno tiene una responsabilidad y una vocación siempre existirá la necesidad de querer seguir aportándole a la ciudad, al país, pero la familia juega un rol muy importante en estas decisiones”. Le había oído decir antes que estaba comprometido con Antioquia y con Medellín, me da la sensación que usted ya tiene prácticamente decidido en su corazón que va por la Alcaldía... "Si tengo una aspiración regional, que hay una alta probabilidad, sería a la Alcaldía". Es decir, cualquier decisión usted la va a anunciar en una o dos semanas. "Sí, aquí hay que entender lo siguiente, nosotros vemos el deterioro de la ciudad, no solo físico, sino el deterioro en los programas sociales. Una alcaldía que hoy tiene a la exsecretaria de Educación imputada por cuatro delitos, porque al parecer y como lo investiga la Fiscalía y están las pruebas, se robaron la comida de los niños más pobres de Medellín. Entonces, esto no es que una administración o un alcalde como Quintero que cruce las líneas éticas. No, es que ni siquiera tiene ética. Han tenido más plata de la que tuvimos nosotros esos cuatro años y la ciudad está destrozada, por donde la mires”. El alcalde Quintero ha pedido permanentemente al Concejo más plata en vigencias futuras y ya le han concedido más de un billón de pesos. Usted, que fue alcalde, ¿ve eso normal? “Nunca, nunca, nunca, nunca en la historia de Medellín había existido una alcaldía que pidiera tantas vigencias futuras y tantos recursos y que la plata no se vea en la ciudad. La pregunta que deben hacerle los entes de control a Quintero es dónde está la plata. Acá hay altos indicios de corrupción. Donde tú tocas se robaron a Medellín y eso está demostrado, se robaron a Medellín. ¿Qué necesitamos ahora? Que todas las investigaciones que lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría surtan efecto. Pero aquí hay graves denuncias de corrupción”. ¿Usted tiene fe en que los organismos de control lo resuelvan? “Claro que tengo fe. Yo confío en la tarea que viene desarrollando el fiscal Francisco Barbosa. Tengo fe en las decisiones que pueda tomar también, como ya las ha tomado en algunos momentos, la Procuradora, lo mismo el Contralor. Yo sí tengo fe... es que yo creo en la institucionalidad. ¿Qué otro camino podemos tener? Esperar a que a quienes les corresponde de manera constitucional respondan a esos requerimientos ciudadanos. Y ellos se quieren inventar ahora el cuento de que son persecuciones políticas. No, aquí si alguien ha perseguido a sectores políticos han sido ellos. Quintero dividió esta ciudad, se dedicó a estigmatizar a todos los sectores políticos. Y esto no es una discusión de izquierda, derecha o centro. Esta es una discusión de valores y principios. Pero no quisiera quedarnos en Quintero”.

¿Usted qué cree que se puede hacer en Medellín? “Te voy a decir primero algo: No hay que darle tanta relevancia ni importancia a quien tanto daño ya le hizo a la ciudad. Que los entes de control se encarguen de él. ¿Por qué? Porque Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado. Más bien dediquémonos en cómo vamos a reconstruir ese tejido social. ¿Cómo evitar que nos dividan más como sociedad? ¿Cómo vamos a recuperar Buen Comienzo para los niños? ¿Cómo vamos a fortalecer el PAE que se lo robaron? Yo soy más de llegar a consensos y eso es lo que quiero seguir haciendo hoy con nuestro movimiento Creemos, que ya es partido político y se enfoca más en el sentido común, en que la gente necesita bienestar. Entonces, ¿a qué voy? Todo el día la discusión es que si Petro, que si Quintero. Hacen daño todo el día, más dañinos no pueden ser. Como cuando uno era muy cansón chiquito y le decían, usted si desbarata un balín. Así están ellos, desbaratan un balín. Todo lo dañan. Entonces, dediquémonos a ver cómo vamos a sacar el país adelante”. Le quiero decir que me está hablando como candidato... “Sea o no sea candidato, yo siempre voy a estar pendiente de mi ciudad. Y como ya goberné, sé lo que hay qué hacer y tengo claro por dónde hay que arrancar. Y yo siempre voy a aportar a eso, pero también estoy hablando del país. Y por eso hoy le quiero hacer un llamado a todos los líderes políticos y sociales en Colombia, que creemos que las cosas no van bien y que, independientemente si tenemos diferencia en algunos temas, nos juntemos para que en estas próximas elecciones de octubre arrasemos y sobre todo que saquemos a los populistas y a los corruptos del poder. Esa es la opción de recuperar a Colombia”.

¿Qué pasó con esa intención que tenía de poner un candidato propio a la Gobernación en el que sonaban nombres como Jorge Londoño de la Cuesta? "En la Gobernación hay diferentes escenarios. Hay un grupo que armaron cuatro personas que tienen que definir quién es el candidato, entre Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez, Mauricio Tobón y Eugenio Prieto. Ellos están buscando o una consulta o una serie de encuestas. Lo que es importante es que tomen su decisión. Si tú me preguntas a mí, yo creo que por el bien del departamento sería bueno y útil que a esa coalición se sumara Luis Fernando Suárez, y que entre ellos cinco definan un candidato que pueda representar los intereses antioqueños. ¿Por qué? Porque ahí se le va a competir directamente al candidato de Petro y Quintero". Usted está hablando de dos fuerzas distintas. Una de los cuatro, más Luis Fernando Suárez, y la otra es la de Petro y Quintero y Luis Pérez, que también suena para salir por la Gobernación... "Pero eso es un mito urbano". ¿Qué es un mito urbano? "El último nombre que mencionas, hasta que no diga que va a aspirar, para qué vamos a hablar de eso. Igual, desde afuera está con ellos, esté afuera o adentro hace parte de ese bloque". Y en este bloque de cuatro más Luis Fernando Suárez, está un personaje como Mauricio Tobón, que estaba con Quintero y en su momento con Luis Pérez... "Nosotros tenemos unas líneas rojas, por lo menos yo las tengo, y es que quienes se hayan beneficiado de un gobierno corrupto como el que hoy existe en Medellín, ahí nosotros no podemos estar. Y aquí tiene que haber mucha claridad de los cuatro candidatos que están a este lado. La coalición la armaron ellos, nosotros en nada hemos interferido, ni hemos acompañado. Mi sugerencia, respetuosa, porque no hago parte de ese proceso, es que elijan un buen candidato que sume a muchos sectores, que haya una separación clara de lo que significan hoy las políticas del gobierno Petro y que haya una separación y una posición clara frente a qué opinan de lo que pasa en Medellín, pero no por los laditos, clara y determinante".

¿Ya Creemos tiene candidatos al Concejo y a la Asamblea? “Ya tenemos una lista muy consolidada del Concejo de Medellín y a la Asamblea”. Que las va a presentar con su candidatura a la alcaldía... “No, porque esto es paso a paso, porque hasta que yo no tome una decisión absoluta y esté convencido, pero sobre todo de manera responsable, tengo que ir de todas formas avanzando en el proceso de Concejo y Asamblea. Son personas que quieren la ciudad, es una lista con un número importante de mujeres. Así mismo estoy haciendo escenarios en todo el país. Es que tengo una responsabilidad inmensa no solo en armar listas locales, nosotros acabamos de tener una candidatura presidencial. Estoy buscando que haya unidad, por ejemplo, alrededor de cómo logramos ganar en Bogotá, Cali, Cartagena”. Como en la campaña presidencial estuvo con Alejandro Char y Dilian Francisca, ¿repetirá con ellos? “Cada caso tendrá su análisis y dependiendo mucho de cuáles sean sus posiciones frente al gobierno nacional”.

Sobre las posibilidades en Medellín, ¿ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe? “Yo he hablado con muchos sectores, porque aquí lo importante es ver cómo logramos unidad en torno a unos propósitos, no sólo para Medellín, sino para el país. A mí me parece que el presidente Uribe y el Centro Democrático tienen un espacio importante en muchas regiones. Igualmente, me parece valioso lo que viene haciendo el exvicepresidente Germán Vargas, que con su partido Cambio Radical se declara en oposición al Gobierno Nacional. Yo tengo la posibilidad de hablar con muchos sectores y me he dedicado a buscar consensos. Lo que está en riesgo en el país es la institucionalidad. Lo que hoy nos pone en riesgo es la corrupción. Yo valoro mucha gente buena de izquierda, gente de derecha, gente de centro. Trabajemos juntos. Eso es lo que está esperando de nosotros en las calles”. Como siempre las contiendas se definen en algo, y la de octubre está entre quinteristas y antiquinteristas. ¿Usted lideraría la corriente antiquinterista? “No le dé tanta importancia a Quintero. No hay que dársela. No hay sino que ver cómo está su popularidad en la calle. Al barrio que vayas, hay reclamos. Ellos ya le demostraron a la ciudad y al país lo que son. Esta elección se va a basar en cómo defender el país, cómo defender la democracia desde las regiones, cómo estar en contra de la corrupción y en contra de quienes nos quieren llevar a un salto al vacío sin paracaídas. Resúmelo en eso”. Si va por la Alcaldía, ¿renunciaría para ir por la Presidencia? “Es claro que los periodos son de cuatro años. Yo tengo una cosa clara. Y son las responsabilidades con la gente. Es una pregunta más que válida, porque sería una preocupación de la gente en una eventual aspiración. Pero yo te lo resumo. Así como una posibilidad es ser candidato y ganar la Alcaldía, otra posibilidad es esperar tres años y ser candidato presidencial para el periodo siguiente. Pero vuelvo y digo, ¿de qué servirían los egos?, ¿de qué sirve el individualismo cuando hoy necesitamos trabajar todos defendiendo las regiones? Y vuelvo e insisto, no hay mejor movilización social que la de las elecciones de octubre para recuperar el país. Tomaremos las mejores decisiones entre todos”.

Acerca del panorama nacional ¿Qué piensa usted de esos intentos golpistas de los que habla John Marulanda? “Rechazo absoluto, así sea solo una mención, así no tenga ni siquiera una base real. Lo que hay que defender es la democracia y ser fieles a la Constitución. Yo puedo estar en desacuerdo en la gran mayoría de los temas con el presidente Petro, pero jamás promoveré un intento de golpe de Estado. Además, me parece una torpeza absoluta que a alguien se le ocurra, conociendo a Petro, conociendo a quienes lo rodean, mencionar la palabra o que se insinúe que es un golpe de Estado. Me parece la mayor torpeza porque estamos frente a un populista, que tiene grandes ansias de ser dictador. Entonces, le da la posibilidad de construir un relato para quedarse en el poder. Ahora, yo pienso que quien le está dando golpes de Estado realmente al país es Gustavo Petro, porque no defiende la Constitución, porque no respeta la separación de poderes y le dan la excusa perfecta para desviar los grandes temas del país a un presidente que va muy mal y que lleva por muy mal camino al país”. Le dieron el papayazo para distraer la atención del país... “Pero hay una ventaja y es que ninguno de los que en el país respetamos la institucionalidad hicimos eco de ese llamado. Todos inmediatamente salimos a rechazarlo. El mismo Fiscal, actuando de manera institucional, abre una investigación a ver si hay hechos reales que comprueben que estuviera en riesgo la democracia de un posible golpe de Estado”. Ahora, usted dice que el país va mal, ¿se puede agravar la situación?, ¿qué nos espera a los colombianos? “Claro que se puede agravar. Primero, porque tenemos un equipo de gobierno que es absolutamente dogmático, que odia a la empresa privada, que odia la libertad de prensa, que odia las instituciones. Mira el tema de la reforma a la salud. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero sobre todo que vayan de la mano de la atención y de la calidad de los usuarios y de la prestación del servicio, pero eso no se logra acabando con las EPS. El tema de la seguridad preocupa, el de la inflación, las baja en la venta de las viviendas. Un presidente que está más del lado del ELN, de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo, de cualquier estructura criminal, y que cada vez abandona más a su fuerza pública”. Esa es una perspectiva un poco oscura de lo que puede ser el futuro. Como líder político, ¿qué le dice a la gente? “A la gente hay que decirle la verdad siempre y las cifras lo muestran. El país va por mal camino, nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Dependerá de nosotros si dejamos que se lleven el país por delante. Esta semana en el lanzamiento de Creemos decía que no podemos quedarnos quietos. Y por eso quienes defendemos la democracia tenemos que hacer uso de las herramientas democráticas: las elecciones. Hay que decirle a la gente que no hay mejor movilización social, durante estos próximos meses que salir a votar masivamente, para que haya un cambio real en las ciudades donde hoy estamos gobernados por populistas, por corruptos, y darle una esperanza al país para que en las próximas elecciones presidenciales recuperemos el país. Las elecciones de octubre tienen que convertirse en un plebiscito que le diga al gobierno que vamos por mal camino”. Es decir, ¿usted está invitando a los ciudadanos para que salgan a votar en contra de Petro? “En contra de lo que está pasando en el país, en contra de esas propuestas populistas y que él entienda que tiene que haber un cambio, que tienen que mermarle al dogmatismo, al odio enfermizo que tienen contra todos los sectores que representan la institucionalidad. Para que haya un cambio en tres años en la Presidencia tiene que haber un cambio en las ciudades y en las regiones. Si ese cambio no se da en octubre será muy difícil recuperar el país”.