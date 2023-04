“Esto es una mentira”: se defiende joven acusado de quedarse con $1.500 millones suplantando a un duque español

“(...) yo no soy ningún falso duque, esto es solamente una mentira que se han inventado, un circo mediático que hicieron captar más público y conseguir mucha más fama”, aseguró Estrada este lunes en la emisora Blu Radio.

Aunque al ser consultado por EL COLOMBIANO, Estrada señaló no estar dispuesto a dar más entrevistas, el joven estudiante remitió un documento de 48 páginas en el que condensó su versión de los hechos y dio a entender varios puntos claves de su lado de la historia.

“Estuvimos engañados durante más de 7 años. (...) Se tenían que inventar la historia para buscar un delito, vi que está pidiendo mi captura internacional”, escribió en su pronunciamiento.

En contravía a las primeras versiones que se han conocido sobre el tema, Estrada aseguró en sus declaraciones nunca haberse hecho pasar por el heredero de un ducado español y sostuvo que los abogados que lo denunciaron supuestamente habrían sido quienes lo convencieron de que era el heredero de una fortuna.

Según sostuvo, la relación con los abogados no habría comenzado en 2018 como inicialmente se presentó, sino muchos años atrás.

Tengo correos desde el año 2015, de Kelly Maritza Córdoba Vásquez y Andrés Felipe Vasco Cardona, que demuestran el calvario que llevo viviendo hace más de 7 años, que me pedían dinero para el supuesto proceso de sucesión de mi abuelo materno. Esta historia no empezó en el año 2019, como manifiesta Kelly Maritza Córdoba Vásquez, en sus entrevistas, esto empezó mucho antes cuando Kelly Maritza Córdoba Vásquez y Andrés Felipe Vasco Cardona, me eligieron para engañarme y envolverme en esta fantasía psicológica”, plasmó en su escrito.

En el documento que Estrada compartió a esta redacción, aseguró haber sido persuadido por la pareja de abogados, quienes supuestamente le entregaron una investigación detallando la herencia a la que tenía derecho.