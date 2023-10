A menos de tres días de las elecciones de este 29 de octubre, el exalcalde Federico Gutiérrez lidera holgadamente los sondeos de intención a la Alcaldía de Medellín. El candidato cree que la actual campaña ha sido sucia y llena de trampas y sostiene que, en caso de ser elegido, su primera tarea será recuperar la confianza en las instituciones públicas. Lea mas: Con 71,1% Federico Gutiérrez vuelve a barrer en intención de voto a la Alcaldía de Medellín ¿Cuándo decidió hacer política? “No vengo de ninguna familia política. Mi papá llegó de Armenia a estudiar ingeniería civil y mi mamá llegó de Pereira a estudiar delineante de arquitectura. Se conocieron, se casaron, una familia de clase media trabajadora. Dos hermanas, Juliana y Cata. Mis papás ya no están conmigo. No tenía a mi alrededor a nadie político y empecé a participar en esto cuando estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad de Medellín. Durante el gobierno de Samper nació un movimiento que se llamaba Universitarios Haciendo Nación, que estaba en contra de lo que pasaba con la financiación de los mafiosos a las campañas. En 1997 se armó una lista al Concejo y se logró un concejal. Estaba por allá en el renglón 15 en una lista cerrada. Luego fui consejero municipal de la Juventud en 1999. Terminé mi carrera, alcancé a trabajar en obra 3, 4 años y en 2003 me lancé al Concejo”.

¿Se une a un partido político? “Nació un partido que se llamaba el Nuevo Partido. ¿Sabe quiénes estaban ahí, para que se sorprenda de las vueltas que da esto? Rafael Pardo, Gina Parody, Oscar Iván (Zuluaga), había gente de todas las corrientes. No conocía a nadie, un día llegué a la sede y me dicen, ¿y usted quién es? Soy Federico. ¿Y cuántos votos tiene, cuánta plata tiene? No sé cuántos votos tengo y plata no tengo. Y me dijeron que escogiera del quinto para abajo. Me fui para la calle y gané el Concejo, fui el único que llegué. Fui concejal entre 2004 y 2007, cuando Sergio Fajardo fue alcalde, lo acompañé en esa candidatura. Repetí Concejo entre 2008 y 2011, saqué la mejor votación en la historia para Concejo, fui presidente en el 2008. Me lancé a la alcaldía en el 2011, pierdo las elecciones con Aníbal Gaviria, quedé de tercero con 125.000 votos, nos fue muy bien y yo no paré de trabajar. Terminé haciendo asesorías en temas de seguridad en México y Argentina, pero no dejé de recorrer los barrios y gané en 2015. Quiero terminar mi vida pública, cuando esté viejito, volviendo a ser concejal”. Entérese: Revelador testimonio de exdirector de Ruta N sobre cómo opera Daniel Quintero; cuenta por qué lo sacó Tuvo una favorabilidad alta cuando fue alcalde, pero hubo cosas que la gente le criticó. “A mí me pueden criticar por cualquier cosa, pero jamás por temas de corrupción, jamás. Yo tengo esa tranquilidad, hicimos un trabajo en la alcaldía serio y juicioso, con muy buen equipo”.

¿Usted no fue un poco responsable de que ganara Quintero? Con su candidato se dividió el frente que podía pelear. “La gente es la que escoge, podría decir entonces que hay cierta responsabilidad que porque nosotros teníamos un candidato y que Uribe tenía otro, que si hubiera salido un solo candidato pudo haber ganado. Supongamos que hay una responsabilidad en ciertos términos por haber tenido varios candidatos, que es lo que hoy se logró, que varios sectores estemos juntos sabiendo la responsabilidad con la ciudad. Pudimos haber cometido errores como cualquier persona, pero nunca un error intencional. Seguramente pudieron haber faltado cosas, queremos repetir para hacerlo mejor de lo que ya lo hicimos, 8 años más maduro y con un equipo más formado”. ¿Qué pasó con las amenazas? “Tomé la decisión de combatir las estructuras criminales cuando fui alcalde, dimos una lucha, capturamos 165 cabecillas y esa gente nos odia por obvias razones, les aplicamos extinción de dominio por más de $490.000 millones. Lo de las amenazas no es nuevo, porque esta gente cuando estuvimos en la alcaldía se descubrían planes para atentar contra nosotros. No es un tema solo de estructuras criminales aquí, lo que estamos es combatiendo una estructura criminal más allá que involucra la corrupción. Aquí hay involucrados políticos corruptos, contratistas corruptos y estructuras criminales que son a los que les pagan para que hagan el trabajo. No es coincidencial que aparezcan esos planes cuando yo he dicho que difícilmente haremos empalme y que más bien tendremos que hacer una auditoría forense para entender cómo se robaron a Medellín. Quienes hayan participado de la corrupción estos 4 años tienen que responderle a la ciudad”. ¿Cómo una persona que aspiró a la Presidencia decide volver a ser candidato a la alcaldía? “Fue una experiencia muy bonita. La gente dice, Fico, cómo usted después de haber sacado 5.000.000 de votos y en vez de quedarse esperando al 2026 para la Presidencia, ¿vuelve a Medellín? Esta es mi ciudad y para mí no hay mayor orgullo que trabajar por ella. Esto para mí jamás significa, como algunos lo dicen, un retroceso, no, para mí no hay mayor orgullo que ser alcalde de mi ciudad, voy a estar los 4 años”.

¿Cómo será esa relación con el Presidente de la República? Se han dado tan duro... “Sería un chantaje si frena cosas para la ciudad, como lo está haciendo hoy con Barranquilla, como lo está haciendo hoy con Antioquia. ¿Cómo se le ocurre al presidente Petro salir a decir que no hay plata para las vías 4G? Al presidente lo único que le pedimos es que cumpla la Constitución y la ley y que entienda que Antioquia hace parte del país. Será una relación institucional de respeto, de presentar proyectos, vamos a insistir en el metro del 80, en el tren del río y en las 4G”. En la última encuesta Invamer, publicada este miércoles, usted salió liderando la intención de voto con un 71,1% ¿ya cree que tiene la victoria asegurada? “Esto es hasta el último día, hasta el último instante, por su puesto recibimos estos números con mucha alegría y optimismo, pero sin confiarnos. Nada de triunfalismos. Invito a que salgamos a votar masivamente, a que el país lo recuperemos desde las regiones y sacar el odio y la corrupción de Medellín, para volver a unirnos como sociedad”. ¿Qué hará si es elegido? “Primero recuperar la confianza, la transparencia y la cultura ciudadana. Ejes de gobiernos claros alrededor de lo social y de cómo vamos a recuperar la ciudad. En lo social, la prioridad son 400.000 personas que están aguantando hambre. El programa cero hambre, que será articulado con privados, con la iglesia y con bancos de alimentos, tiene que ir a que cada familia tenga el sustento necesario. El programa Medellín solidaria atenderá 80.000 familias vulnerables, hay que recuperar Buen Comienzo, hoy tenemos la tasa de deserción académica más alta en los últimos 11 años; nuestra meta es convertir a Medellín en la capital de la industria del entretenimiento. Vamos a recuperar a Ruta N, seremos la capital de la inteligencia artificial para América Latina. Recuperar EPM y la ciudad, de lo que estamos orgullosos, de la tacita de plata, vea como nos la dejaron”.