Alumnos de colegio de Campo Valdés experimentan con “bebés” para conocer el costo de ser padres

“El proyecto me puso a reflexionar porque veo que tener un bebé conlleva muchos gastos. Vimos que si una mamá no está afiliada a algún régimen de salud un parto natural puede valerle $5 millones, pero si es por cesárea llega a $10 millones. Esto es duro porque hay mujeres pobres que no están afiliadas y que tampoco tienen ese dinero y quedan en una situación complicada”, apuntó Natalia Quiceno López, “mamá” de Kendall.

“Uno ‘romantiza’ los embarazos y cree que es velar que el bebé esté bien y ya. Pero pocos cuentan que en seis meses de pañales uno se puede llegar a gastar casi $3 millones. Son cosas que uno no percibe dentro de lo que es la gestación, pero que la familia sí”, agregó.

Pero más allá del tema escolar, el ejercicio ha trascendido las aulas de clase, por lo que los estudiantes y sus “bebés” han causado varias anécdotas en Campo Valdés.

“A veces voy por la calle con mi ‘bebé’ –que se llama María Elisa– y la gente me para y se sorprende de verme tan joven y ya siendo ‘madre’. Me dicen ‘¡Péguese de la mano de Dios!’, o me dicen ‘¡Esta juventud tan perdida!’. Una vez en medio de un aguacero llevaba a María Elisa y un busero paró al lado mío y al ver que se estaba mojando me gritó ‘¡Mala madre!’”, recordó entre risas la estudiante Nickole Pérez.

Decisión aplazada

El proyecto, que desde el principio ha contado con el apoyo de la rectora de la institución, ha sido un éxito y ya en otras clases también aprovechan la presencia de los “bebés” para integrarlos al plan de estudios.

Además, los estudiantes han notado que el mismo modelo de análisis puede asimilarse a cualquier proyecto de sus vidas. “En este colegio buscamos que la matemática trascienda a esos estudiantes que no van a vivir de ella, pero que saben que la pueden aplicar para las cosas de su día a día. Y ellos ya empiezan a interiorizar ese pensamiento”, apuntó el profesor Manuel.