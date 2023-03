No todos en el Pacto Histórico le caminarían a alianza con Quintero para Alcaldía de Medellín

No saben todavía cómo depurar nombres hasta lograr una única candidatura. Algunos hablan de una consulta que podría darse a principios de junio. Lo cierto es que ya suenan algunas personas que podrían entrar en ese grupo. Aunque no hay seguridad de nada, en el mapa aparecen con posibilidades el candidato que saque Independientes, el constituyente andino Alexánder Ferms y el excandidato a la Cámara Alexánder Rúa. Dicen que Andree Uribe, exintegrante de Independientes buscaría aval de alguno de los sectores y que también le han hecho ojitos a Gilberto Tobón.

Algunos ya coquetean con el Pacto Histórico para lograr avales de cara a las elecciones regionales, pero esta colectividad aún no ha definido con quién jugársela para la Alcaldía de Medellín. Los casi 10 partidos que la conforman siguen analizando sus posibilidades y será el próximo 27 de marzo cuando la ciudad conozca a un grupo de alrededor de cinco precandidatos oficiales, según contaron algunos miembros.

Andree Uribe, exsecretaria de Salud que hace poco se distanció de Independientes, también podría buscar aval de alguno de los sectores del Pacto, según fuentes cercanas a la colectividad, pero otros dicen que no ha oficializado la petición. Sobre ella, varias personas contaron que sí hubo tensiones por el favoritismo de Quintero hacia Upegui y porque no veía garantías en la metodología de las encuestas, pero otros opinan que “alejarse” es solo una estrategia, conversada con el alcalde y otros miembros del hoy partido, para lograr un halo de independencia. No será fácil, como tampoco, cree Chaverra, convertirse en un fenómeno de opinión que le dé ventajas.

Y frente a Independientes unos creen que está muy desprestigiado por el desempeño de la actual administración y los escándalos de personajes como el senador Álex Flórez, quien agredió, borracho, a varios policías en un hotel de Cartagena. De hecho, en la última encuesta para escoger candidato, el 61% de encuestados no avaló a ningún aspirante.

Hay también quienes opinan que en los sectores del Pacto Histórico, como el Polo, Mais, Comunes, la UP y la Colombia Humana, no han presentado candidatos fuertes, pero habrá que esperar hasta el 27 de marzo para sacar conclusiones. Además, hay confusión ante futuros consensos porque muchos miembros de esos sectores se distanciaron de Quintero o le retiraron apoyo: opinan que los traicionó y engañó a la ciudad.

Otras fuentes dijeron que no hay que perder de vista al exconcejal del Centro Democrático Albert Corredor, hoy aliado de Quintero, quien busca avalarse con el movimiento Medellín nos Une. Según expertos, a futuro, podría participar en consultas contra otros precandidatos del Pacto, pero muchos ven difícil que gane favoritismo en la gente porque le pesan su cercanía con la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, con arresto domiciliario por presunta corrupción en contratos de Buen Comienzo, y las recurrentes denuncias de presiones a contratistas de esa dependencia para que apoyen su campaña, incluido recoger firmas.

Por otro lado, hay quienes, siendo cercanos al Pacto, hablan de apuestas en partidos que hoy son de la coalición de gobierno con los que se podría crear el frente amplio, en el que confluirían matices de partidos como el de la U, el Liberal y el Conservador.

Por ello, el Pacto podría terminar en una futura consulta con otros partidos y grupos políticos. Esta sería una estrategia a “dos vueltas”, contaron. La primera, un sondeo con los “sectores quinteristas”, entre los que estarían Upegui, Uribe, Corredor y otros. Quien gane se enfrentaría, en la segunda fase, con el candidato de ese frente amplio, que podría ser el concejal conservador Lucas Cañas, de la coalición de Quintero y muy gobiernista, o algún liberal. Quedaría así un candidato robustecido para enfrentarse a la derecha, la centroderecha y algún candidato “outsider”.

La mayor tensión ante el frente amplio y el Pacto Histórico, considera Chaverra, estará en la conformación de la lista al Concejo de Medellín y la decisión sobre si será abierta o cerrada. Podría replicarse el modelo de hace apenas un año con las listas del Pacto a Cámara y Senado, que tuvieron influencia de Quintero con fichas como Álex Flórez y Alejandro Toro, hoy con curules. Así, Independientes buscaría imponer a sus candidatos en los tres primeros lugares de la lista para lograr, por lo menos, dos escaños en el Concejo.

Por su lado, Alexander Ferms, constituyente andino por Colombia y precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Internacional, podría solicitar ser precandidato en el Pacto, pero también ve con buenos ojos la conformación del mencionado frente amplio.

Desencantado de los procesos de las listas del Pacto Histórico en las pasadas elecciones, su movimiento solicitó en enero la personería jurídica y ahora buscan la gran alianza con otros sectores, incluso tradicionales, como los partidos de la U, Liberal, Conservador y Centro Democrático. Han hecho reuniones exploratorias con sectores del Pacto y podrían alinearse en esta idea.

A Ferms no le suena mucho aliarse con Quintero, pues considera que su gestión dejó a la ciudad en situación crítica. “Si no se puede por medio del partido único (con la personería jurídica) o por el frente amplio, vamos a apostarle a una gran coalición alternativa independiente, que reúna a los actores que quieren recuperar a Medellín”, señaló Ferms antes de enfatizar que su movimiento no es tolerante con los casos de presunta corrupción que se han presentado en la administración Quintero.

Otras fuentes del Pacto contaron que entre los precandidatos que contemplarían algunos sectores para apoyar a la Alcaldía de Medellín están Gilberto Tobón, quien dice tener irreconciliables diferencias con Quintero. Su colectividad, Fuerza Ciudadana, fue aceptada hace poco en el Pacto en el ámbito nacional. No obstante, Tobón es autónomo de no unirse y dijo que por el momento no piensa estar en alianzas, porque primero va a terminar de recoger firmas y seguir con su apuesta, solo, de generar cada vez más reconocimiento en la opinión pública.

Varios sectores del Pacto, además, impulsan como precandidato a la Alcaldía al excandidato a la Cámara por el Pacto Alexánder Rúa, quien apoyó la campaña presidencial en la región.

Por el momento, los distintos partidos y movimientos de esta coalición parecen estar fortaleciendo sus bases para llegar preparados a la definición de los precandidatos que presentarán a final de mes.