“Hace 4 años esperaba que Fajardo me apoyara”: Jaime Cuartas

“Daniel Duque y yo sí tenemos diferencias, pero una buena relación. Siento que tengo más experiencia y más trayectoria. La dirección departamental hará una discusión y una votación sobre a quién va a avalar y manda esa recomendación a Bogotá. Allá toman la decisión de si respetan o no lo que se diga acá, por estatutos, Bogotá tiene la potestad de crear el comité de aval, revisar y volver a votar. Siento que estoy en muy buena posición. Llevo 13 años en el partido; he sido concejal en tres periodos consecutivos y dos veces presidente del Concejo; he sido ponente de los últimos tres planes de desarrollo; he sacado adelante 25 acuerdos municipales; y he hecho políticas públicas. Siento que entregarle el aval a Daniel también es entregarle el discurso del partido a Fico”.

“Fui precandidato hace cuatro años, pero se me atravesó (Sergio) Fajardo, que pidió el aval para Beatriz Rave, su candidata en ese entonces. Pelear ese aval con Fajardo era muy difícil, una pelea entre David y Goliat. Con Fajardo tengo una relación cordial, pero yo aspiraba a que me respaldara a mí, porque lo he apoyado toda la vida. Me sentí bastante defraudado, pero seguí en el Verde y he seguido llevando muy dignamente sus banderas. Por eso, siento que este es mi momento”.

¿En un escenario donde solo quedaran Fico y el de Quintero, usted a cuál prefiere?

“No voy ni con el uno ni con el otro. Soy un político de centro y me voy a enfocar en generar una convergencia grandísima de ciudad, construir una tercera vía, porque estamos mamados de la peleadera Fico-Quintero, que ha hecho que la ciudad se desconcentre de problemas urgentes”.

Usted ha apoyado mucho a la administración, ¿le jugaría en contra que lo asocien con Quintero, con su baja popularidad?

“El Partido Verde, desde el principio de esta administración, tomó la decisión a nivel nacional de estar en coalición del gobierno de Medellín. Nosotros hemos acompañado y apoyado proyectos que consideramos importantes y necesarios para la ciudad. Como concejal fui elegido para construir y trabajar una agenda, que es la que trabajé con los distintos alcaldes que me tocaron: Aníbal Gaviria, Fico Gutiérrez y Daniel Quintero. Eso no me hace quinterista ni me hace cercano a la administración ni me hace gobernista. He tomado decisiones para que a la ciudad le vaya bien. Pero acompañar a un gobierno no es estar entregado. Hay que ser objetivos y hay que criticar donde haya que criticar”.

¿En cuáles casos criticó a esta administración?

“Hay muchos temas en los que me he opuesto al alcalde. Algunas observaciones serias que he hecho sobre la resignificación de eventos, los temas culturales, tengo una posición crítica frente a los cerramientos de la ciudad, esta ciudad ha pasado muchos años derrumbando muros, no podemos volver a construirlos. El estilo, la forma en que el alcalde ha manejado las relaciones con el empresariado, me parece que no es la manera. Sé cómo se hizo esta ciudad y creo que hay que recomponer las relaciones con el empresariado, la academia, los distintos actores de nuestra sociedad. Algunas obras van retrasadas, me entusiasmaba mucho Parques del Río Norte, pero es un proyecto que no ha podido pasar de la adquisición de los predios para desarrollar la obra. Hay temas que no van tan bien y en los que hemos sido bastante reiterativos y punzantes para que la administración resuelva y mejore”.