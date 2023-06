“Daniel Quintero no vuelve a Medellín ni a deshacer los pasos”: Liliana Rendón

Liliana Rendón lleva ocho meses entre reuniones con diversos sectores y recorridos en comunas y corregimientos para dar a conocer su precandidatura a la Alcaldía de Medellín y pedir firmas para avalarse. Dice que es la mujer más preparada políticamente para ser alcaldesa de la ciudad y que no va tras avales de partidos tradicionales. Lleva 120.000 firmas que espera entregar este mes.

¿Cómo le ha ido en estos meses recogiendo firmas?

“Durante mi carrera política de 23 años, como concejala, representante a la Cámara y senadora de la República, mi aspiración siempre fue convertirme en la primera mujer alcaldesa de Medellín o gobernadora del departamento por elección popular. Pero que no fuera solo por ser mujer, sino porque soy una persona que conozco lo que voy a gobernar; tengo reconocimiento positivo en la mayoría de los barrios porque los anduve como concejala ocho años; y la gente cree en mí, especialmente de estratos medio y bajo, porque he hecho mi trabajo con las personas más vulnerables: los niños, los adultos mayores, las madres comunitarias. Fui la ponente de la ley del adulto mayor en Colombia y participé en la iniciativa de fundar el fútbol femenino en el país”.

¿Qué tan fuerte cree que es su precandidatura?

“Siendo una montañera de Ituango, de campaña a campaña siempre he subido votación, entre Cámara y Senado doblé la votación. A ninguna persona que haga mal su trabajo político la eligen con el doble de la votación, hay reconocimiento, gratitud y los ciudadanos encuentran en mí una persona ya más madura, que conoce a Medellín, que sabe qué hay que hacer para recuperar la ciudad”.

¿Cómo se puede recuperar?

“Hay que fortalecer el turismo en todas las comunas; mirar a los corregimientos que están abandonados, con pocas vías de acceso y sin oportunidades para desarrollar el potencial de ser despensa agrícola para una Medellín donde hay niños y adultos mayores con hambre. He visto señores de 80 o 90 años solos, esperando que una vecina les dé para una aguapanela o un arroz con huevo. Por eso, he venido construyendo propuesta a partir de las necesidades de cada comuna: en movilidad, seguridad, cobertura en internet, educación. Hay desnutrición, drogadicción, microtráfico, explotación sexual, feminicidios. Yo quiero que mi alcaldía sea recordada por una calidad muy humana, por un trabajo sin discursos de odio ni polarización. Hay que recuperar la relación con el empresariado, porque es demasiado importante para combatir problemas como el hambre”.

¿Ya ha buscado alianzas?

“Me reuní con 30 o 35 empresarios y les expuse mi trabajo y mi propuesta. La preocupación de ellos es la división, pero les dije que esa división no la causo ni la voy a causar yo. Tengo tanto derecho como cualquier candidato a hacer mi campaña. Si tienen un candidato muy bueno, que lo saquen a competir. Se los he dicho y se los repito: a mí no me llamen a negociar ni que haga parte de coaliciones, yo recibo a los que quieran unirse a mí, pero voy hasta el final. No necesito ni puestos ni negociar con nadie, no estoy para acuerdos burocráticos. Eso es en lo que piensan algunos precandidatos que se creen reyes, recorren menos las comunas, salen a trotar tres cuadras en El Poblado para la foto y luego se montan al carro. Los quisiera ver, como me toca a mí, subiendo 200 escalas de los barrios periféricos. Por eso, mi candidatura irá hasta el final, con el apoyo de la gente”.

¿Cuál es esa gente?

“Me muevo mucho en el sector textil, de confecciones, me han ayudado porque yo he sido como muy de esa línea. Hay muchos gremios femeninos que me apoyan, ciclistas como Cochise y el grupo del Velódromo, las peluquerías y barberías, algunos profesores. La fuerza mía es entre los empresarios pequeños y medianos, mi fuerza natural que he construido en 23 años de trabajo. También están los voluntarios, el movimiento lilianista que, por comuna siempre son 400 o 500 personas haciendo un trabajo. Mi sede es, por ejemplo, toda la 70, varios negocios me apoyan”.

¿Y le han ofrecido aval de algún partido?

“Yo no voy por aval de partidos, no me voy a arriesgar a que me hagan lo que me hizo vivir Álvaro Uribe cuando me quitó el aval, que después de haber ganado cinco puntos que puso en las encuestas me quitaron el aval sin ninguna respuesta, solamente para dárselo a un hombre. Yo conozco cómo operan los equipos políticos, la mayoría son masculinos y lo sacan a uno del camino facilito. Hasta el final con mi movimiento lilianista, con un gran grupo de candidatos al Concejo que me está apoyando; tendré coavales seguramente, pero mi independencia fue lo primero que pensamos para esta aspiración”.

¿O sea que con el Centro Democrático de lejos?

“La marca del Centro Democrático no la quiero tener porque no les creo, no cumplen, y lo puedo decir después de un proceso como el mío. Lo único que sí les digo es que Medellín necesita líderes reales y comprometidos, no necesita alcaldes que estén pensando en una aspiración futura a la Presidencia ni que se tomen la administración para hacer campaña”.

¿Y el Partido Conservador, usted es de base conservadora?

“Lo veo muy partido, muy dividido, no hay ideología política, la ideología política se la entregaron a Daniel Quintero. Toda esa gente que hizo el partido, lamentablemente, ya no está para que se dé cuenta de lo que ha pasado con su glorioso Partido Conservador, absolutamente entregado, al igual que el Liberal y otros. Ahora, porque faltan cinco meses para elecciones, todos van a ser independientes, pero la independencia ha estado en este gobierno”.

Ya que menciona a Quintero, ¿cómo le ha parecido su gestión?

“Tengo la opinión que tienen los barrios, que a esta administración no le fue bien. Me parece muy grave que Daniel le esté pidiendo plata a EPM y gastando de las vigencias futuras, lo que no hizo en tres años lo quiere hacer en tres meses. En mis 23 años de carrera nunca había visto tanta desaprobación para un alcalde, lo volvieron un tema personal por su forma de ser inmadura, le faltaba preparación, experiencia, conocimiento y, lo más importante, querer a Medellín. Él hizo su carrera en Bogotá, patrocinado por César Gaviria, y nos lo exportaron aquí. La próxima alcaldía va a tener mucho trabajo porque el mugre está acabando a Medellín, mugre real, hay que bañar a Medellín”.

¿Cuál será su situación si Federico Gutiérrez decide lanzarse?

“Voté por él a la Presidencia por no votar por Petro, pero a mí nunca me ha gustado Federico, me parece que Medellín necesita más figuras reales y no tan sopladas. Federico hizo hace cuatro años la división con Álvaro Uribe y por eso tenemos a Quintero de alcalde, los únicos responsables de Daniel Quintero son ellos y ahora creen que van a salvar a Medellín. Pero a Quintero le quedan seis meses y ese chavo aquí no vuelve, no vuelve a Medellín ni a deshacer los pasos”.

¿Cuántas firmas lleva ya y cuándo las entrega?

“Estoy en unas 120.000. Pienso que en estos 10 días ya terminamos toda la organización para entregarlas, creo que por ahí el 9 o el 10 de junio”.

¿Y cómo ha financiado el proceso?

“Hicimos un grupo como de 50 y todos ponemos para la logística. Mis firmas han tenido un costo menor porque yo no he pagado a una empresa para que me las recojan, mi éxito ha sido que he estado recogiendo muchas firmas yo misma, mientras los otros aparecen con 300.000 firmas que las mandan a recoger. También hice un préstamo de campaña y ahí lo tengo, me han hecho muchas donaciones, yo misma manejo mis redes sociales y solo tendré equipo de comunicaciones ya cuando inscriba la candidatura”.