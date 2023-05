El precandidato Juan Camilo Restrepo ya recogió 50.000 firmas y otras movidas electorales

A poco menos de seis meses de las elecciones regionales, se siguen conociendo nuevos nombres y alianzas desde los diversos sectores y grupos políticos.

Desde el partido Creemos, de Federico Gutiérrez, indicaron que Carlos Mario “el Flaco” Mejía no ha solicitado aval para estar en su lista al Concejo, por lo menos no de forma oficial. No obstante, algunas fuentes de la colectividad aseguraron que Mejía sí les hizo la solicitud.

Se conoció que el exsecretario de Movilidad de Daniel Quintero habría negado que hizo tal solicitud y se espera, así, que asuma la curul liberal, por el resto del año, que pierde Aura Marleny Arcila por un fallo del Consejo de Estado.

Pasando a otro municipio del sur del Valle de Aburrá, la precandidata a la Alcaldía de La Estrella Liliana Ramírez estuvo en un evento, el fin de semana, en el que ratificó su aspiración ante unas 1.500 personas.

La expersonera de ese municipio y prima del alcalde Daniel Quintero, recalcó que no representa la continuidad del gobierno actual y dijo que lleva 21.000 firmas.

También se supo que el precandidato a la Alcaldía de Medellín y excomisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, celebró que ya recogió 50.000 firmas para avalar su candidatura.

Dice que la meta es duplicar esa cifra, por lo cual sigue en calles y semáforos de distintos puntos de la ciudad pidiendo el apoyo de la ciudadanía para llegar al techo de 100.000 firmas.

Entre tanto, en medio de las tensiones y diferencias que se vive al interior de algunas colectividades que forman parte del pacto Histórico, en la Unión Patriótica en Antioquia suenan algunos nombres con los que se la podrían jugar para las elecciones de octubre.

Como ya había trascendido, para la Gobernación de Antioquia el precanditato es el ingeniero civil Luis Alberto Vélez, quien fue presidente de la Veeduría Departamental de Derechos Humanos y coordinador de Organizaciones de la Unión Patriótica Antioquia, entre otros cargos.

Asimismo, para la Asamblea de Antioquia, la UP se la quiere jugar con Esneda López, reconocida líder social y política de la región del Urabá, donde participó en la fundación de dos barrios. Es víctima del conflicto armado y ha tenido una larga trayectoria en el partido desde sus orígenes.

López también ha participado en distintos procesos que han tenido alcance nacional y fue candidata a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones, en la lista del Pacto Histórico. Para el Concejo de Medellín, en la colectividad UP suena el nombre de Martín Gómez, abogado y líder sindical.

No obstante, falta que se resuelva el lío en el que está la UP, porque se estaría abonando el terreno para que sea Camilo Castro Córdoba, el hijo de la senadora Piedad Córdoba, el que se quede con el aval de la UP para el Concejo y que lo ubiquen en los primeros renglones de la lista del Pacto, que muy probablemente será cerrada.