Sobre planes o cuentas que están desfinanciadas, Gutiérrez mencionó lo que hará falta para pagar las deudas con el Fondo de Estabilización de la Tarifa del Metro de Medellín, al que se le deben $97.000 millones; $200.000 millones al pasivo pensional del Distrito, más $800.000 millones que se deben pagar en los próximos cuatro años; y los $147.000 millones que se le deben por concepto de alumbrado público y subsidio de servicios a EPM.

Lea acá: Daniel Quintero no pagó ni los servicios de la Alpujarra

“La Secretaría de Educación necesita $200.000 millones adicionales para completar con normalidad todos sus programas y mejorar la infraestructura educativa. El plan de alimentación escolar necesita $112.000 millones más; y a la Secretaría de Infraestructura le hacen falta $500.000 millones adicionales”, añadió el mandatario.

A la desfinanciación de dependencias se suman la Secretaría de Salud ($168.000 millones para cubrir programas sociales), Movilidad ($50.000 millones), Mujeres ($3.500 millones) y Secretaría General ($2.500 millones), además de Sapiencia ($145.000 millones adicionales) y el Inder ($60.000 millones).

Sobre el metro ligero de la 80, Gutiérrez dijo que hay retrasos en la gestión predial y que la indexación de recursos establece un faltante de $500.000 millones. “Los intercambios viales necesarios para construir el metro no fueron incluidos dentro del plan de financiación con la Nación. Eso cuesta $660.000 millones. En total suman $1,1 billones adicionales a lo que tiene que aportar Medellín en el convenio, será un tema de conversación con el Gobierno Nacional, nuestra responsabilidad será buscar esos recursos”, dijo Gutiérrez.

Sobre la mencionada técnica de auditoría forense para recibir información en algunas entidades, Gutiérrez dijo que solo “en el 2,6% de la contratación analizada en Metroparques y el Inder se han encontrado situaciones que ameritan dirigir copias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría”.

“Esta no es la foto final, no hemos terminado de recibir toda la información. En 12 días vamos a gobernar y a solucionar todos estos grandes problemas. No hubo amor por la ciudad, no hubo cariño, hubo una desadministración y graves denuncias de corrupción que les corresponderá tramitar a los órganos de control”, concluyó.