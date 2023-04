El mal momento del comercio religioso en Medellín: ni Semana Santa mejoró las ventas

“Yo llevo 25 años dedicado a la creación de imágenes religiosas, y este ha sido el año más duro que hemos vivido de las ventas. La economía y el invierno han afectado todo, porque los insumos están más caros y los fletes de transporte para traerlos y despachar las figuras subieron mucho. Y con la subida de las cosas a la gente no le está alcanzando el presupuesto para comprar imágenes”, explicó don Arturo, el escultor de Artesanías La Paz mientras hacía una pausa en sus labores.

Pero no solo los almacenes de artículos religiosos han salido flagelados por la actual situación, los vendedores y restauradores de imágenes también han sentido el coletazo de la economía que ha hecho que pocos clientes se acerquen siquiera a preguntar por el valor de las figuras en yeso y marmolina.

“Esta Semana Santa ha estado algo quieta. Mucha gente por el invierno no ha venido al templo y por la economía les queda difícil adquirir alguna de las cosas que vendemos aquí. Pero nosotros estamos bendecidos porque al menos no nos vamos manivacíos”, apuntó.

De acuerdo con Liliana —quien lleva 31 años trabajando en la tienda San Judas ubicada al lado de la iglesia de María Auxiliadora de Sabaneta— aunque la protección de la Virgen le ha permitido no llegar a tener días malos o pésimos, tampoco en la registradora han quedado ganancias excepcionales por estas fechas.

“La gente está muy desplatada, esta semana esto se ha movido poquito. Solo vino la mitad de clientes que esperaba. Ve, ahora que me hace caer en cuenta, que raro que se venda más la virgen mexicana que los santos colombianos. ¿No?”, inquirió el hombre.

-“¡Ya la plata no alcanza!”, se quejó una señora al preguntar por una imagen.

La queja de los vendedores de artículos religiosos también se extiende a los comerciantes de velas, veladoras y velones, quienes también han visto sus ventas mermadas. Una de las vendedoras de un puesto ambulante comentó que en el gremio, al que menos peor le ha ido ha visto reducida sus ventas en un 30%. Otros solo llegan a librar el día y orar para que e próximo sea mejor.

Curiosamente, en el norte del Aburrá las cosas van muchísimo mejor que en el centro y en el sur. Allí, los almacenes religiosos viven un apogeo por cuenta de la renovación de la fe que ha traído la pandemia y los votos de los sobrevivientes por el Covid-19 que se acercan al Santuario del Señor Caído y que buscan congraciarse con algún artículo religioso.

“Ha venido mucha gente, pero tanta que a partir de esta noche me toca arreglar el local para poder atender a los clientes mejor, porque como estamos acomodados, no nos da. Me gusta que la gente pueda mirar bien lo que va a comprar”, explicó metida entre escapularios, estampitas, prendedores y veladoras Rosa Elena Cadavid, de la tienda La Duquesa.

Las esperanzas de los vendedores por recuperar las ventas y el flujo de caja se centran en este Viernes Santo y en el Domingo de Resurreción, esperan que el buen dios les ayude con sus finanzas y les haga un milagrito con el tema económico y por el que muchos de sus clientes acuden a ellos como intermediarios entre el mundo terrenal y el divino