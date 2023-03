“Edificio evacuado no puede ser habitado porque riesgo no ha cambiado”: Alcaldía sobre Airbnb en El Poblado

La Alcaldía de Medellín se pronunció sobre la habitación del edificio Mantua, en el barrio Las Lomas n° 2 de El Poblado, luego de que EL COLOMBIANO reportara este jueves que la edificación viene siendo habitada, incluso promocionada a través de Airbnb, pese a que no cuenta con los permisos respectivos para hacerlo.

La administración, a través del Dagrd, sostuvo que en la estructura no se han ejecutado las obras de reforzamiento respectivas, por lo que “el edificio Mantua no puede ser habitado porque las condiciones de riesgo no han cambiado”. Recordemos que la edificación fue evacuada en 2013, porque presentó “procesos deficientes de estructuración”.