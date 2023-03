¿La Alcaldía también cerrará zonas verdes de Parques del Río?

Gran sorpresa se llevaron los visitantes a Parques del Río ayer al encontrarse con una especie de cerramiento en uno de los espacios de este parque abierto en el centroccidente de Medellín.

Una estructura metálica en malla negra de aproximadamente tres metros de altura y que se extendía por 25 metros en el costado occidental del parque, cerca del Pabellón del Río, apareció recientemente causando la duda de los visitantes, pues muchos pensaron que se trataba de otro de los “abrazos” que anda repartiendo la Alcaldía por algunas zonas de Medellín.

“La verdad las acabamos de ver y nos parece curiosa porque no sabemos qué objetivo está cumpliendo en este momento. Me pongo a pensar si es que está la finalidad de cercar el parque aunque es extraño que las tengan ahí, porque no protegen las bancas sino una zona verde”, apuntó Catalina Hoyos, vecina de la zona.