Con la ayuda de su pareja y sus socios, Juan Esteban espera pagar con creces la deuda de Omaira y volver a convertir a la esquina de Diógenes en un culto a la música tropical y a la música cubana, recuperar a los viejos clientes y conquistar nuevos, pero también tiene la ilusión de que más que un lugar para bailar y beber, la taberna de Diógenes se convierta en un lugar de encuentro para hablar de música y de amores y desamores, que casi siempre son la misma cosa.

El local, que ya tiene instaladas una barra de madera y unas luces de neón como el negocio original, tiene también una cuadro con el retrato de Omaira, que parece estar siempre pendiente de que la música no desentone. No hubo apertura oficial, pues los nostálgicos no dejaron. A comienzos de diciembre, y en medio de las reparaciones, Juan Esteban sacó las sillas y las mesas para tomar unas fotos y hacer alguna campaña de expectativa en redes, pero no fue necesario. Ese mismo día la gente pasó y con el letrero fue suficiente para sentarse y pedir una canción. Entre los salseros de vieja data en Medellín, Diógenes no necesita presentación ni mucho menos campaña de expectativa.