Romero siempre aseguró que no recibió ni un solo peso por su programa en Telemedellín y que su salario como asesor del alcalde rondeaba apenas los $5 millones . Además, ProMedellín nunca pelechó, al menos en cuanto a su propósito de ser un integrador económico como lo ha hecho Proantioquia durante años. Decenas de empresarios consultados por EL COLOMBIANO señalaron que no había ningún indicio de que esta fundación, que también tenía en la junta al papá de Albert Corredor, tuviera una actividad real.

Por todas estas razones es que la bonanza económica de Romero llamó la atención, pues se hizo usual verlo en Medellín un lujoso carro de alta gama pese a que en su declaración de renta no tiene propiedad alguna. Y él mismo lo reconocía: “No se trata de rumores, yo no tengo una sola propiedad y vivo de lo que me ayuda mi madre y de los sueldos que he tenido, antes como asesor del alcalde y ahora como director de ProMedellín”.

Ahora parece ostentar una vida cómoda en otro país. Él mismo publicó estados donde se le ve en Ámsterdam, una de las ciudades más bellas y apetecidas del mundo y donde se le ve con su pareja recorriendo la ciudad y con un mensaje que dice “Our new home (nuestro nuevo hogar)”.

ProMedellín no renovó su registro en Cámara de Comercio y la página web que tenía dejó de funcionar. Así acabó el gremio fachada que montó Quintero y del que ahora solo quedan irregularidades por descubrir, mientras su director disfruta de una nueva vida en Europa.