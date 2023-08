No obstante, las fechas que anunció Quintero no están en firme pues él mismo señaló que todavía faltan conceptos del Ministerio de Salud y que su aprobación sigue siendo incierta.

Cabe recordar que a pesar de haber terminado obras desde hace más de un año, la falta de permisos de la Seccional de Salud de Antioquia, sumados a que no la Unidad Hospitalaria no tenía los insumos necesarios para su funcionamiento, han impedido su apertura.

La Alcaldía le ha puesto varios plazos para cumplir con la entrega pero uno tras otro los ha incumplido. Incluso convirtió el asunto en una pelea política con el gobierno de Aníbal Aníbal Gaviria a quien señaló de “amarrar” los trámites necesarios para la apertura del centro médico buscando supuestamente que la alcaldía Quintero pagara el precio ante la opinión pública por este retraso.

“Es un elefante blanco”, dijo Quintero sobre esta obra que todavía no ha logrado entregar, asegurando que fue él quien lo sacó adelante de las negligencia que tuvieron las administraciones anteriores. Sin embargo, fue la administración Quintero la que no supo dar respuesta a por qué no tenía asignado el presupuesto para dotar el hospital.

Una vez abiertos los servicios señalados, seguirán el servicio en urgencias, laboratorio e imágenes diagnosticas. Con este centro asistencial se beneficiarían 385.000 personas de las comunas 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires), 10 (La Candelaria) y el corregimiento de Santa Elena.