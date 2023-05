Corrupción en las JAL se expande como epidemia: ediles cobran hasta $400.000 por una firma

Ese anuncio hecho por la Personería hace tres semanas llegó por sorpresa a los barrios donde esta práctica corrupta es pan de cada día desde hace años, aunque casi nadie —hasta ahora— se queje ni denuncie públicamente. De hecho, de las quejas recopiladas por la Personería, apenas un par vienen con nombre y apellido, la mayoría son anónimas . Señalar públicamente a un edil no es tan fácil como señalar a un concejal, a un senador o a un ministro. El edil puede vivir en la casa o en la cuadra del frente, probablemente sea un amigo o conocido de la familia o hasta esté protegido por “los muchachos” del barrio. Además, para los certificados de labor social, muchos jóvenes consideran un beneficio el hecho de pagar para cumplir ese requisito, pues les ahorra el tiempo que muchas veces no tienen porque trabajan y estudian a la par. De hecho, hay un decreto reciente para que a partir del segundo semestre de este año se bajen a 40 horas .

De las 16 comunas y cinco corregimientos del Distrito, solo en uno no se priorizó este proyecto en las votaciones de presupuesto participativo (PP) para este año: San Javier. La razón es que uno de los siete ediles de la comuna —todas las comunas y corregimientos tienen el mismo número de ediles— les dijo a los jóvenes que no votaran por este ítem pues podrían acceder a las universidades gracias al programa de Matrícula Cero de la Alcaldía sin necesidad de los recursos de la comuna. El problema es que los estudiantes de Matrícula Cero se quedaron allí sin los beneficios que tienen quienes acceden por PP, como un bono de más $500.000 al semestre para transporte, alimentación, fotocopias, etc.

El edil que promocionó esa iniciativa es Jey Puerta, quien fue también el paciente cero en la epidemia de posibles casos de corrupción que empezaron a llegar a la Personería, la Procuraduría y los medios de comunicación.

El caso de Jey, avalado por el partido de la U, se hizo público el mes pasado cuando el portal El Armadillo publicó que reunió en una iglesia a casi 50 estudiantes para firmarles sus certificados de labor social (sin haber pagado las horas) con la condición de que antes escucharan un discurso político de Andree Uribe, la exsecretaria de Salud de Daniel Quintero y ahora precandidata a la Alcaldía de Medellín por firmas. Los estudiantes se llevaron sus certificados firmados pero también unas planillas de Uribe para recoger firmas entre familiares y amigos.

Después se supo que Jey firmaba los certificados pero pedía aportes voluntarios para hacer celebraciones con los adultos mayores o los niños del barrio. De hecho, la semana pasada Puerta publicó en su perfil de Facebook unas fotos de la celebración del Día del Niño en el barrio El Salado (San Javier) con un mensaje de agradecimiento “a todos los que pusieron su granito de arena, a los estudiantes de PP con sus regalos y dulces...”.

Pero Puerta no es el único edil denunciado ni San Javier es la única comuna donde pasa. A la Personería llegó una denuncia anónima de la comuna 4, Aranjuez, en la que acusan a la presidenta de la JAL Leticia Álvarez (Centro Democrático) y a Amalia Yepes (Partido de la U) de cobrar entre $250.000 y $440.000 por la firma de cada documento. Según el denunciante, a casi 160 estudiantes se les firmó la labor social en la comuna entre 2021 y 2022, ¿en qué se ocupan todas esas personas cada semestre en la comuna? Es la pregunta que salta a la vista.

El caso de la comuna 2, Santa Cruz, es tal vez uno de los más graves. Caracol Radio publicó el testimonio de una joven recolectora de café de Cocorná que le consignó en octubre del año pasado $1.850.000 al edil Gustavo Adolfo Rodríguez (Partido Conservador) para acceder a una beca en la Corporación Universitaria Americana, propiedad de la familia de Albert Corredor, precandidato a la Alcaldía. Hasta la semana pasada, la joven seguía sin beca y sin plata.